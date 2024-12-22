運用總統提用權 美宣布5.7億美元對台軍援

美國國防部宣布「76快砲座零附件」及「Link-16終端機升級」軍售案。圖為康定級巡防艦奧托梅萊拉76艦砲（右）、4聯裝海欉樹防空飛彈發射器。(記者許正宏／攝影)

美國白宮在美東時間20日公布，美國總統拜登 運用總統提用權（PDA）宣布提供台灣5.713億美元的軍事援助，同時，美國國防部 安全合作署（DSCA）也宣布就軍售 國軍「76快砲座零附件」及「Link-16終端機升級」案約2.9億美元，也將進行知會國會程序，可望在1個月後正式生效，這也是拜登卸任前夕、任內第19度軍售。

國防部表示，「總統提用權」（PDA）是對台軍售以外另一支持台灣自我防衛的重要工具。台美將持續就安全議題緊密合作，以維持台海的和平穩定與現狀。但有關援助內容，軍方基於台美默契不予評論。

國防部指出，「Link-16終端機升級」案，總額共2億6500萬美元，是美方提供台灣國軍「戰術數據鏈路系統（Link-16）」升級所需終端機及系統整合所需技術服務，目的在滿足國軍聯戰指管系統升級需求。

另外，「76快砲座零附件」軍售案，作業維持費總額3000萬美元，國防部指出，美方本次供售76快砲座、運輸外箱、維修後勤支援等項目，除有助於我應對中共軍事威脅；亦可強化防衛韌性，提升應處中共灰色地帶能力。

國防部強調，美國基於「台灣關係法」與「6項保證」，持續提供台灣防衛性武器裝備，協助台灣維持足夠之自我防衛能力，是維持區域穩定的基礎。國防部對美方決定，表達誠摯感謝。

外交部表示，這是拜登政府第19度宣布對台軍售，不僅持續實踐美方對台灣軍售常態化的政策，也落實美方對協助提升台灣自我防衛能力與韌性的堅定承諾與支持，確保台灣維持充分可恃防衛戰力，以因應中國軍事及灰色地帶脅迫。

外交部並指出，自美國國務卿布林肯日前再次公開強調台灣不是中國的事，而是世界的事、美國國防部發布年度「中國軍力報告」明指中方不斷強化對台施壓，以及美國國會通過「2025會計年度國防授權法案」，納入強化台美安全合作倡議後，美方再次以具體行動展現美國行政部門及國會跨黨派對台海和平穩定的高度重視與支持，外交部表達感謝。