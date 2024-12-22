美媒：韓國瑜將率大規模代表團來美 賀川普就職

立法院長韓國瑜。（本報資料照片）

美媒Politico20日引述3位知情人士報導，美國總統當選人川普 預定明年1月20日就任，台灣政府將派立法院長韓國瑜 率大規模（large）代表團，來華府參加川普的就職典禮。

台灣代表團成員中的立委確切人數不明，但顯然規模龐大，尚不清楚是否超越台灣過去派來參加美國總統就職典禮的代表團人數。

該報導稱，此舉凸顯台北對川普重返白宮對台灣帶來的影響有多不安。川普一方面批評台灣，並催促台灣將國防支出的國內生產毛額（GDP）占比增至10%，目前約2.6%；另一方面支持對中國大陸採取強硬政策，這已使台灣官員難以捉摸他未來的做法。

由於中國官員不滿美台官員有任何接觸，聲稱這破壞（中方的）「一中原則」，因此台灣代表團參加典禮將必須在外交上維持巧妙平衡。

美國智庫外交關係協會（CFR）研究員塞克斯說，韓國瑜屆時很可能會試著向川普及其團隊提及台灣正認真看待自己的國防、而非「搭便車」坐享其成。

美國在台協會（AIT）前台北辦事處處長楊甦棣說，無論美國由哪黨執政，歷屆台灣政府向來很會運用美國政治，好對其有利。這可能包括強調台灣在晶片產業作為美國商業夥伴的價值，還有台灣的民主制度。

對此，台灣駐美代表處婉拒置評，中國駐美大使館也未回應置評請求。

據了解，賴清德總統將指派立法院長韓國瑜率團來美慶賀，訪團成員尚在規畫中，但循例外交部與駐美代表處都會有官員隨行，祝賀團也將邀請朝野立委隨行，由於此行由韓國瑜率領，預計國民黨立委將踴躍參與。

2021年拜登 就職，當時新冠疫情嚴峻，典禮規模縮小，不過台駐美代表處自1979年台美斷交後，首度收到美方正式邀請，時任駐美代表蕭美琴代表蔡英文總統出席祝賀拜登就職；2017年川普就職典禮，時任總統蔡英文指派行政院前院長游錫堃率團來美慶賀。