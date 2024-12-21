我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

沒性生活？專家發現不只心理「壓力山大」 生殖器還可能萎縮

政府免關門 參院通過新版臨時支出法案 待拜登簽署生效

馬英九訪731部隊陳列館 批日軍造孽令人髮指

台灣新聞組／綜合21日電
「侵華日軍第七三一部隊罪證陳列館」是大陸重要的抗戰相關展館，館內有日軍當年細菌戰部隊的各種物品、陳詞等展出。（記者廖士鋒／攝影）
「侵華日軍第七三一部隊罪證陳列館」是大陸重要的抗戰相關展館，館內有日軍當年細菌戰部隊的各種物品、陳詞等展出。（記者廖士鋒／攝影）

前總統馬英九率領「大九學堂」學員訪問大陸，昨參觀了位於哈爾濱的「侵華日軍第731部隊罪證陳列館」。馬英九表示，二戰期間731部隊造的孽令人髮指，希望推動兩岸學術界在這方面的歷史研究上，進行一次史無前例的大合作。

馬英九（身穿米色大衣者）在20日下午參訪731部隊罪證陳列館，這是他第三度訪問大...
馬英九（身穿米色大衣者）在20日下午參訪731部隊罪證陳列館，這是他第三度訪問大陸的首個已知的抗戰相關遺跡。（記者廖士鋒／攝影）

本報系聯合報報導，馬英九昨參訪「侵華日軍第731部隊罪證陳列館」，當地戒備森嚴，不僅未開放媒體進場採訪，也在館內清場迎接馬英九一行，有一位特地趕來的東北學生表示「想見偉人」，附近也有居民聞風而來，但最後遭到便衣驅趕在一定的警戒範圍外。

位於市南郊新疆大街上的「侵華日軍第731部隊罪證陳列館」，前身是1982年成立的「哈爾濱市平房區文物管理所」，該處原是日軍侵華期間，成立於1933年、對中國人民進行細菌戰之「731部隊」的所在地，部隊設施大部分在日軍戰敗後遭日軍炸毀，現存遺址共27處。

馬英九一行今將轉往四川省成都市。

中天新聞網報導，馬英九表示，參訪「侵華日軍第731部隊罪證陳列館」行程讓他非常感動，面對歷史，要就事論事；面對家屬，要療傷止痛，大部分台灣人沒看過731部隊這一段惡行的歷史。

馬英九認為，台灣的史學界，和大陸的朋友，應該合作把這些史實、真相，全部公布出來，讓大家了解當年日本軍閥對世界造成的禍害，尤其是對中國造成的禍害。而馬英九基金會願意在這件事情上扮演小角色，協助兩岸學術界在這方面，做出一次史無前例的大合作。

馬英九指出，二戰期間731部隊造的孽令人髮指，既然這一代的歷史學家，把那段歷史點點滴滴慢慢還原，參觀展覽後，更感覺兩岸必須在這方面合作，把歷史的真相呈現出來，歷史要讓人們取得教訓，不犯同樣的錯誤。而兩岸的人民，尤其是下一代，很需要有這樣的機會了解這個史實，這也是我們這一代人應該做的。

馬英九 新疆 日本

上一則

建中校友晚宴出現「香鮑佐蘿莉」 網轟：大型意淫現場

下一則

京華城案將偵結 柯文哲寄信辭黨主席 法官：送達就生效

延伸閱讀

馬英九冰雪體驗「第一次穿得像北極熊」台青禦寒秀神器

馬英九冰雪體驗「第一次穿得像北極熊」台青禦寒秀神器
馬英九訪731陳列館 學生久候「想見偉人」便衣：不要亂說

馬英九訪731陳列館 學生久候「想見偉人」便衣：不要亂說
馬英九訪哈爾濱冰雪節 稱兩岸青年熱情交流可融冰

馬英九訪哈爾濱冰雪節 稱兩岸青年熱情交流可融冰
參訪中國央企 馬英九嘆鄧小平簡體字書法「太簡了」

參訪中國央企 馬英九嘆鄧小平簡體字書法「太簡了」

熱門新聞

澳洲警方近日在雪梨機場附近公園叢林發現一包人體殘肢，死者證實是33歲中國移民李卓君（音譯），而她的丈夫、來自台灣現年33歲的陳家寶（音譯）目前仍失蹤。（圖／取自新南威爾斯州警務處官網）

中國女子遇害 台籍丈夫失蹤 台外交部回應了

2024-12-15 10:06
南投有民眾不忍父親遭投資詐騙70萬元，決定反攻，成功跟詐團騙回父親遭詐的70萬元。(圖／AI生成)

詐騙你的詐騙…父遭詐70萬 兒獻計反攻騙回70萬

2024-12-17 11:42
有網紅發現台灣好市多販售年菜組合，英文介紹寫Chinese New Year，寄信反映後，好市多將之改為Lunar New Year。(擷自Facebook@盤谷唯一勸世吵架王The Heart of BKK)

農曆新年Chinese改Lunar 台灣好市多：感謝各界寶貴意見

2024-12-15 11:16
（取自X/中國新聞社）

馬英九冰雪體驗「第一次穿得像北極熊」台青禦寒秀神器

2024-12-20 14:33
李敖長女李文。(本報資料照片)

李敖女兒投訴蔡英文「陽明山豪宅」違建 蔡辦：家人短期租用

2024-12-15 19:16
蕭彤雯（右）顧老六年，「媽媽規律服藥、能吃會笑，現在的我是六年來最好的時刻。」(圖／蕭彤雯提供)

伴母6年終於不再生氣 台主播蕭彤雯：媽媽是我最大的孩子

2024-12-13 21:09

超人氣

更多 >
她退休後減去這6項花費 每月省下575元

她退休後減去這6項花費 每月省下575元
天價帳單...45歲男做大腸鏡檢查 醫院竟開價1.9萬

天價帳單...45歲男做大腸鏡檢查 醫院竟開價1.9萬
WSJ：拜登任期4年被親信「守護」遮掩衰老 部長也難見他

WSJ：拜登任期4年被親信「守護」遮掩衰老 部長也難見他
這家公司買台積晶片出現在華為處理器 將列美黑名單

這家公司買台積晶片出現在華為處理器 將列美黑名單
哈爾濱6000朵「冰封黃玫瑰」出圈 劉亦菲有功、發聲了

哈爾濱6000朵「冰封黃玫瑰」出圈 劉亦菲有功、發聲了