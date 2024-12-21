馬英九訪731部隊陳列館 批日軍造孽令人髮指

「侵華日軍第七三一部隊罪證陳列館」是大陸重要的抗戰相關展館，館內有日軍當年細菌戰部隊的各種物品、陳詞等展出。（記者廖士鋒／攝影）

前總統馬英九 率領「大九學堂」學員訪問大陸，昨參觀了位於哈爾濱的「侵華日軍第731部隊罪證陳列館」。馬英九表示，二戰期間731部隊造的孽令人髮指，希望推動兩岸學術界在這方面的歷史研究上，進行一次史無前例的大合作。

馬英九（身穿米色大衣者）在20日下午參訪731部隊罪證陳列館，這是他第三度訪問大陸的首個已知的抗戰相關遺跡。（記者廖士鋒／攝影）

本報系聯合報報導，馬英九昨參訪「侵華日軍第731部隊罪證陳列館」，當地戒備森嚴，不僅未開放媒體進場採訪，也在館內清場迎接馬英九一行，有一位特地趕來的東北學生表示「想見偉人」，附近也有居民聞風而來，但最後遭到便衣驅趕在一定的警戒範圍外。

位於市南郊新疆 大街上的「侵華日軍第731部隊罪證陳列館」，前身是1982年成立的「哈爾濱市平房區文物管理所」，該處原是日軍侵華期間，成立於1933年、對中國人民進行細菌戰之「731部隊」的所在地，部隊設施大部分在日軍戰敗後遭日軍炸毀，現存遺址共27處。

馬英九一行今將轉往四川省成都市。

中天新聞網報導，馬英九表示，參訪「侵華日軍第731部隊罪證陳列館」行程讓他非常感動，面對歷史，要就事論事；面對家屬，要療傷止痛，大部分台灣人沒看過731部隊這一段惡行的歷史。

馬英九認為，台灣的史學界，和大陸的朋友，應該合作把這些史實、真相，全部公布出來，讓大家了解當年日本 軍閥對世界造成的禍害，尤其是對中國造成的禍害。而馬英九基金會願意在這件事情上扮演小角色，協助兩岸學術界在這方面，做出一次史無前例的大合作。

馬英九指出，二戰期間731部隊造的孽令人髮指，既然這一代的歷史學家，把那段歷史點點滴滴慢慢還原，參觀展覽後，更感覺兩岸必須在這方面合作，把歷史的真相呈現出來，歷史要讓人們取得教訓，不犯同樣的錯誤。而兩岸的人民，尤其是下一代，很需要有這樣的機會了解這個史實，這也是我們這一代人應該做的。