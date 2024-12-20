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馬英九訪哈爾濱冰雪節 稱兩岸青年熱情交流可融冰

特派記者廖士鋒／哈爾濱報導
前總統馬英九罕見穿戴得像東北人，與中國國台辦主任宋濤（左）一起看冰雕。（記者廖士鋒／攝影）
前總統馬英九罕見穿戴得像東北人，與中國國台辦主任宋濤（左）一起看冰雕。（記者廖士鋒／攝影）

前總統馬英九到訪哈爾濱，昨天進入第二日，當地安排他與大陸國台辦主任宋濤一同參觀太陽島的雪雕博覽會，還到訪哈爾濱電氣集團，昨晚出席陸方舉辦的「海峽兩岸青年冰雪節」，力促兩岸青年交流；宋濤則強調「中華民族歷來崇尚和平，愛好和平」。

馬英九昨天上午與宋濤、國台辦副主任仇開明一同遊覽雪博會的冰雕作品，馬英九笑說自己「打扮像一隻北極熊」，宋濤多次關心馬英九衣物是否足夠，並在合影前親手幫馬英九脫去保暖帽，馬英九則在最後回說，「熱情的人不怕冷」，但已流了不少鼻水。

馬英九一行還體驗冰雕藝術，有媒體詢問他想做什麼造型，馬說自己「想做一部戰車」、「因為我是陸戰隊出身」。馬英九並在現場與學生一起念柳宗元的「江雪」，馬還強調要「錄下來」，「說明我們賞雪的不是文盲」。

馬英九基金會執行長蕭旭岑在現場受訪時指東北是抗戰的起點，透露馬英九唱了「松花江上」，但未詳述相關行程。

前總統馬英九19日晚在哈爾濱大劇院出席「海峽兩岸青年冰雪節」，主持人以「中國國民...
前總統馬英九19日晚在哈爾濱大劇院出席「海峽兩岸青年冰雪節」，主持人以「中國國民黨前主席」身分介紹他時，現場觀眾歡呼。（特派記者廖士鋒／攝影）

「海峽兩岸青年冰雪節」，19日晚間在哈爾濱大劇院登場，宋濤致詞時強調，「中華民族歷來崇尚和平，愛好和平，希望兩岸同胞攜手同心，堅持九二共識，反對台獨，共同弘揚中華文化」。前總統馬英九則指出，「兩岸青年之間的熱情交流，再堅硬的冰雪也將因此融化」。

馬英九被主辦單位以「中國國民黨前主席」名義介紹，他在致詞時表示，儘管外在的環境是冰天雪地，但是兩岸青年交流其樂融融，氣氛非常的熱烈，這個思就是我們希望看到的現象，兩岸青年之間的熱情交流，再堅硬的冰雪也將因此融化。

台灣前總統馬英九（中）19日下午參訪哈爾濱電氣集團。（記者廖士鋒／攝影）
台灣前總統馬英九（中）19日下午參訪哈爾濱電氣集團。（記者廖士鋒／攝影）

馬英九19日下午前往大陸特大型央企「哈爾濱電氣集團」參訪，當中他詢問大陸能源結構相關議題，並在看到鄧小平的書法時有感而發，表示中文書法有時候寫簡化字有問題，「太簡了」。

馬英九 書法 國民黨

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