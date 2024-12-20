「利率目前不偏鴿」楊金龍：川普新政是台經濟成長變數

央行19日召開理監事會議，會後央行總裁楊金龍舉行記者會，說明央行的金融政策。(記者邱德祥／攝影)

美國聯準會 和台灣中央銀行19日先後宣布最新利率 決策，聯準會降息 1碼（0.25個百分點）、央行利率「連3凍」都符合市場預期，讓市場意外的是，受川普明年上台後引發的不確定風險影響，聯準會釋出明年將減緩降息步伐的「鷹聲」；央行總裁楊金龍則指出，利率「目前沒有偏鴿的可能」，但美國新政府的經貿政策的變動，「是我們明年經濟成長的重要變數」。

Fed降息1碼 如市場預期

聯準會昨決議降息1碼至4.25%至4.5，反映決策官員預估利率落點的利率預測點狀圖顯示，多數官員預測明年總共只降息兩碼，降幅較9月預測的4碼腰斬。

官員也再度上修長期（中性）利率估計值到3%，顯示聯準會已考慮到美國與全球經濟格局出現重大變化。

聯準會的「鷹式降息」決策1出，引發全球資本市場震盪。美股道瓊工業指數18日重挫1123點，標普500指數跌破6千點大關，美元指數升破108；亞歐股市昨天盤中也幾乎全倒，其中台北股匯市「雙殺」，台股大跌236點，跌破2萬3千點關卡，台幣兌美元則重貶逾兩角。金管會主委彭金隆則在立法院財委會答詢指出，美股重挫和預期明年美國降息速度放緩、川普政策不確定性、年底作帳行情等因素有關。

聯準會主席鮑爾則說，一些決策者已將總統當選人川普可能實施高關稅的影響納入考量，但這類政策的影響目前仍極不確定，「我們對這些實際政策的了解非常有限，因此，現在要試圖得到任何結論都為時過早」。

央行在昨天的第4季理監事會則決議將重貼現率維持在2%的16年高點，楊金龍表示，目前利率是合適的，「目前沒有偏鴿的可能」，除非明年通膨上升，且經濟依然強勁，貨幣政策才會比現在更緊；因此明年3月與6月對消費者物價指數（CPI）的預測會非常關鍵。

「目前利率合適」央行連3凍

楊金龍說，這次央行的利率維持不變，聯準會降息1碼都在市場預期中，央行微幅上修明年經濟成長率至3.13%，並未把美國新政府的經貿政策變動納入模型考量，因為不確定因素太大了，「美國新政府的經貿政策的變動，是我們明年經濟成長的重要變數」，因為實施時程、強度多少，這些都是非常不確定的。