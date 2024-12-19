我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

雪梨雙屍命案新進展 傳台裔夫「積欠鉅額賭債」妻不知情

布林肯：世界已經表態 「台灣是我們的事情」

馬宋會 馬英九：台民心渴望兩岸交流 宋濤：會認真傾聽

記者廖士鋒、鄭媁／綜合19日電
前總統馬英九(左)18日晚在哈爾濱會見大陸國台辦主任宋濤(右)。(記者廖士鋒／攝影)
前總統馬英九(左)18日晚在哈爾濱會見大陸國台辦主任宋濤(右)。(記者廖士鋒／攝影)

前總統馬英九昨開啟第3度訪問大陸，晚間在黑龍江哈爾濱會見大陸國台辦主任宋濤，馬英九強調「台灣民心渴望兩岸交流，這才是真正的台灣主流民意」。宋濤則偕9個省市的台辦主任及至少7位國台辦局長出席，表示「會認真的傾聽每一次呼籲兩岸交流的聲音」。

前總統馬英九昨再率大九學堂學員訪陸，他在搭機前表示，兩岸青年交流愈多，認識愈深入，未來的衝突愈會減少。這是他身為前總統的責任，也是他為台灣鄉親、為兩岸和平盡心盡力所能做的。

國民黨主席朱立倫則在國民黨中常會宣布，副主席連勝文與秘書長黃健庭下周也將訪陸參加台商活動。

馬宋會昨在太陽島賓館舉行，宋濤首先轉達中共總書記習近平「對馬英九先生的問候」。他指出，大陸會認真傾聽每一次呼籲兩岸交流的聲音，他多次提及「祖國」，並指「放眼全球，風景這邊獨好」，強調兩岸都是中國人，是一家人，「有家務事我們好商量」，重申九二共識、反對台獨，喊話「維護我們家園的穩定」。

馬英九則請宋濤「代向習總書記表達我最誠摯的謝意與問候」，對日前陸生團赴台，他指出「顯示出台灣民心渴望兩岸交流，這才是真正的台灣主流民意」，他並批民進黨「發動強力的攻擊」。由於現場媒體被清場，據馬辦提供的致詞稿，他還提到，兩岸在1992年達成「各自以口頭方式表述『海峽兩岸均堅持一個中國原則』」的共識等內容。

會見現場陸方出席官員陣容盛大，包含國台辦副主任仇開明、及至少7位國台辦局長（秘書局、新聞局、港澳涉台事務局、交流局、聯絡局、經濟局與政黨局），還有9位省級台辦主任（北京、上海、江蘇、浙江、福建、廣東、山東、黑龍江與遼寧）。

馬英九基金會執行長蕭旭岑受訪表示，此行還將參訪哈爾濱侵華日軍第731部隊罪證陳列館，之後到成都參訪都江堰水利工程與熊貓博物館等文化之旅。

馬英九 國民黨 連勝文

上一則

上海觀光團赴台 陸委會5點回應表歡迎 提「三不」原則

下一則

李大維省思錄摘要 剖析如何因應川普2.0

延伸閱讀

馬英九即將到訪「731部隊罪證陳列館」遊客擠爆

馬英九即將到訪「731部隊罪證陳列館」遊客擠爆
去年來第3度赴陸 馬英九訪哈爾濱 規畫9天行程將會宋濤

去年來第3度赴陸 馬英九訪哈爾濱 規畫9天行程將會宋濤
馬英九率團參訪前 中國開放侵華日軍731部隊本部舊址

馬英九率團參訪前 中國開放侵華日軍731部隊本部舊址
馬英九應陸邀請12/18率團訪哈爾濱 見陸高層？馬：客隨主便

馬英九應陸邀請12/18率團訪哈爾濱 見陸高層？馬：客隨主便

熱門新聞

薄瓜瓜在X上，刊出自己和新娘許惠瑜的婚宴開舞擁吻照片。（薄瓜瓜推特X截圖）

薄瓜瓜秀南園婚禮擁吻照 她獲讚「勇敢的台灣女孩」

2024-12-12 10:35
資深藝人鮑正芳。記者林俊良／攝影

躲兵役？台資深女星兒子滯留大陸遭判刑

2024-12-11 15:46
澳洲警方近日在雪梨機場附近公園叢林發現一包人體殘肢，死者證實是33歲中國移民李卓君（音譯），而她的丈夫、來自台灣現年33歲的陳家寶（音譯）目前仍失蹤。（圖／取自新南威爾斯州警務處官網）

中國女子遇害 台籍丈夫失蹤 台外交部回應了

2024-12-15 10:06
民眾黨主席柯文哲（中）今下午遭北檢提訊，隨後又乘坐轎車前往廉政署接受偵訊。（記者曾原信／攝影）

柯文哲滿頭灰白髮畫面曝光 黃國昌長嘆一口氣

2024-12-11 09:51
有網紅發現台灣好市多販售年菜組合，英文介紹寫Chinese New Year，寄信反映後，好市多將之改為Lunar New Year。(擷自Facebook@盤谷唯一勸世吵架王The Heart of BKK)

農曆新年Chinese改Lunar 台灣好市多：感謝各界寶貴意見

2024-12-15 11:16
南投有民眾不忍父親遭投資詐騙70萬元，決定反攻，成功跟詐團騙回父親遭詐的70萬元。(圖／AI生成)

詐騙你的詐騙…父遭詐70萬 兒獻計反攻騙回70萬

2024-12-17 11:42

超人氣

更多 >
「又是車禍」 放棄綠卡回中的物理學家喪命 質疑聲四起

「又是車禍」 放棄綠卡回中的物理學家喪命 質疑聲四起
降價代表快過期了？ 破解好市多肉類13項常見迷思

降價代表快過期了？ 破解好市多肉類13項常見迷思
Fed決策／聯準會如期降息1碼 為何美股走跌？

Fed決策／聯準會如期降息1碼 為何美股走跌？
美國擬禁數百萬家庭使用的中國製造TP-Link路由器

美國擬禁數百萬家庭使用的中國製造TP-Link路由器
Fed轉鷹 道指重挫逾1100點…連跌10日 50年首見

Fed轉鷹 道指重挫逾1100點…連跌10日 50年首見