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馬英九將訪哈爾濱731部隊罪證陳列館 看日軍侵華鐵證

特派記者廖士鋒／哈爾濱19日電
哈爾濱市內的「侵華日軍第七三一部隊罪證陳列館」，處於遊客爆滿狀態。（記者廖士鋒／攝影）
哈爾濱市內的「侵華日軍第七三一部隊罪證陳列館」，處於遊客爆滿狀態。（記者廖士鋒／攝影）

前總統馬英九第3度訪問大陸，此行將會參訪的地點包含位於哈爾濱市的731部隊罪證陳列館，而該館其實甫於近日才完成修整重新開放，17日下午全館幾乎擠爆遊客。

位於哈爾濱的「侵華日軍第731部隊罪證陳列館」，前身是1982年成立的「哈爾濱市平房區文物管理所」，該處原是日軍侵華期間，對中國人民進行細菌戰之「731部隊」的所在地，部隊設施大部分在日軍戰敗後遭日軍炸毀，現存遺址共27處。

今年12月2日，本部舊址曾經閉館，後於12月13日重啟開放，包含將原有「殉難者名單牆」恢復展出，雋刻3000個長方形石碑，主要包含在731部隊「四方樓」慘遭人體實驗的受害者1549人，以及在中國南方地區遭侵華日軍細菌戰攻擊的中國受害者1256人。

記者17日下午走訪館內，發現現場參觀民眾湧現人潮，館內幾乎被擠得水洩不通，而布展內容則主要是1930年代到1945年日軍731部隊對華細菌戰的化學用具、服裝、照片、證詞等。不少民眾在當年日軍731部隊對中國民眾「活體解剖」的展示區中詳細觀看，另外包含鼠疫跳蚤、菌液產量也頗受關注，在一幅展示日軍當年在全中國的細菌戰布局地圖旁，也有多位民眾駐足細覽。

「侵華日軍第七三一部隊罪證陳列館」現為大陸4A級景區、大陸國家一級博物館、大陸全國愛國主義教育示範基地、大陸全國重點文物保護單位、首批國家級抗戰紀念設施。

馬英九前兩次訪問大陸，也多次造訪與抗戰有關的遺跡，包含位於南京的「侵華日軍南京大屠殺遇難同胞紀念館」、重慶的張自忠上將墓、上海的「四行倉庫抗戰紀念館」，以及北京的盧溝橋和抗日戰爭紀念館，並在登上長城時與師生一齊合唱抗戰時期膾炙人口的名曲「長城謠」。

「侵華日軍第七三一部隊罪證陳列館」內部陳設諸多日軍731部隊的細菌戰設施、用品、...
「侵華日軍第七三一部隊罪證陳列館」內部陳設諸多日軍731部隊的細菌戰設施、用品、文物。（記者廖士鋒／攝影）

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