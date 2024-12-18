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被俘21年不屈 偵察機老飛官謝翔鶴病逝 7上將出席葬禮

記者程嘉文／台北18日電
前RF-101偵察機飛行員謝翔鶴去世，空軍司令鄭榮豐代表總統，頒贈褒揚令給遺孀潘定惠。(圖／施孝瑋提供)
前RF-101偵察機飛行員謝翔鶴去世，空軍司令鄭榮豐代表總統，頒贈褒揚令給遺孀潘定惠。(圖／施孝瑋提供)

前空軍RF-101偵察機飛官謝翔鶴少校，上月27日病逝，享壽94歲，16日在台北市第二殯儀館舉行公祭，有7位空軍上將到場致祭，場面哀榮。空軍目前兩位現職上將，司令鄭榮豐與副參謀總長執行官黃志偉都出席，鄭榮豐並代表總統，頒贈褒揚令給遺孀潘定惠。另外5位上將都曾擔任司令，依年班序為雷玉其、嚴明（國防部長）、張哲平（國防部副部長）、熊厚基、劉任遠。

謝翔鶴是江蘇武進人，空軍官校35期畢業，曾任職空軍第六偵察大隊飛行員，多次執行偵照大陸任務。1964年12月18日駕駛RF-101A偵照浙江沿海目標時，遭中共殲六戰機擊落，跳傘後被大陸漁船救起。謝翔鶴雖然被俘，仍然堅不屈服，經常與審訊他的共幹爭論。1968年，大陸方面本打算將其與其他幾名1965年八六海戰被俘的海軍官兵一起釋放，但他私下邀眾人飲酒慶祝雙十國慶，被獄友出賣告密，結果不但無法釋放，並且發回原籍勞改。直到1985年，靠著潘定惠與老同學們的奔走，他才得以返回台灣。然而謝翔鶴剛由中正機場入境，就被空軍總部官員告知，立刻辦理退伍，被俘期間的年資概不計算。此後多年，謝翔鶴基本上被軍方遺忘。

2010年，國防部舉辦「黑貓中隊特展」，由馬英九總統親自表揚兩位當年失事被俘多年的老飛官葉常棣、張立義。在聯合報等媒體的報導下，遭遇更多磨難的謝翔鶴，故事重新引起關注。馬總統得知後指示，軍方設法表揚。國防部調查後，判定謝翔鶴被俘期間雖遭受迫害，但始終秉持忠勇信念，「不同於某些被難人員，遭中共威脅利誘即投共變節」，足為國軍官兵模範。2011年2月26日，參謀總長林鎮夷上將，頒發干城獎章給謝翔鶴，還給他遲來的肯定。

典禮之後，謝翔鶴面對麥克風包圍，表示「沒完成最後一趟任務」卻獲得表揚，覺得很慚愧。他說，冒險執行任務本來就是軍人本分，如今回到「娘家」感受大家的熱情歡迎，「作為中華民國的軍人，我非常榮耀」。葬禮上，則有另一句他生前曾說過的話：「我唯一的遺憾是，我只有一個生命為我的國家犧牲。」

謝翔鶴曾在執行對大陸偵察任務時遭擊落被俘，關押21年後獲釋回台。圖為民國109年...
謝翔鶴曾在執行對大陸偵察任務時遭擊落被俘，關押21年後獲釋回台。圖為民國109年謝翔鶴、潘定惠夫婦出席空軍建軍100特展開幕式。(記者李人岳／攝影)
2011年2月26日，參謀總長林鎮夷頒贈干城獎章給謝翔鶴。(本報資料照片)
2011年2月26日，參謀總長林鎮夷頒贈干城獎章給謝翔鶴。(本報資料照片)
前RF-101偵察機飛行員謝翔鶴去世，空軍儀隊在葬禮上展示覆棺國旗。(圖/施孝瑋...
前RF-101偵察機飛行員謝翔鶴去世，空軍儀隊在葬禮上展示覆棺國旗。(圖/施孝瑋提供)

國防部 中共 中華民國

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