黑白集／養黨媒還有臉笑黨媒 被譏綠共也不冤

美國要求賴清德過境夏威夷不得公開受訪，他仍把綠媒帶好帶滿，報導他暢遊侏儸紀公園等玩樂行程。(取自總統府拍攝畫面)

陸委會強迫雙城論壇 的上海訪賓「裝啞」，立書切結言行低調，不得受訪，還封殺八家滬媒隨團採訪。此舉被批妨礙新聞自由，陸委會反駁說，陸媒都是黨的宣傳單位，與新聞自由無關。美國要求賴清德 過境夏威夷不得公開受訪，他仍把綠媒帶好帶滿，報導他暢遊侏儸紀公園等玩樂行程。陸委會難道是指桑罵槐？

賴政府限制上海團言論自由，更休提採訪自由。陸委會武斷地說，隨團採訪與論壇無關，沒有必要，它甚至越俎代庖，調度駐台陸媒去採訪雙城論壇。這種管法，比中共中宣部管制國內外媒體風向尺度，更高明嗎？強迫訪賓閉嘴，又指揮陸媒採訪，陸委會似想重演青鳥公審馬龍團。

立院預算 中心指出，明年中央政府總預算媒體宣導費暴增，還延續過去三年做法，集中獨厚親綠媒體。陸委會嘲諷陸媒是「黨媒」、「宣傳機器」，已忘了「恥」字怎麼寫。

同樣「養黨媒」，大陸由政府單位明編預算，蔡賴政府卻是藏錢各部會機關，私養黨側翼。例如，就業安定基金許多是取自弱勢家庭的民脂民膏，竟被惡官大把揩去養黨媒。民進黨被譏稱「綠共」，也並不冤枉。

話說回來，上海團沒有自家媒體打光，仍備受外媒關注。可見，「台海和平」是自帶流量的熱議題。賴政府縱有黨媒，也編不出木馬屠城來騙人吧！