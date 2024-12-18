新聞眼／救觀光降溫台海 賴政府實踐堆疊善意好時機

雙城論壇 促成兩大合作 製表／邱書昱、李承穎

上海副市長華源在雙城論壇 宣布，將積極推動上海居民赴台團隊遊，上海陸客團可望成為疫情 後首批赴台灣本島旅遊的大陸主要城市，這對急需陸客活水澆灌的觀光 業者猶如久旱逢甘霖。賴政府若真的心繫業者生計，更應主動出擊，「堆疊善意」促使兩岸觀光盡速恢復常態，進而緩和台海局勢，才是全民之福。

陸委會昨對華源表態的回應還算正面，但似乎仍以「被動接招」態度因應，雖稱已做好相關準備，但要視大陸文旅部正式宣布開放的具體情況，才會做出相應舉措。其實，華源身為上海副市長，選在雙城論壇上宣布，開放的政策意向已相對明確。

台方不能再誤判情勢、錯失良機，必須盡速掃除兩岸觀光開放的障礙，這不僅是為了降溫台海，也是為了自救，營救生計受到威脅的觀光業者，刻不容緩。

○四○三大地震加上颱風，重創花蓮觀光，政府推出花東觀光旅遊補助方案中的自由行補助預算已於上周結束，業者痛心表示，補助結束後，12月起陸續出現「退訂潮」，今年過年花蓮住宿率可能降回1成5，希望政府延長補助。

台灣境內旅遊熱潮不再，除了有自身因素，也與失去龐大的陸客市場有關，這也是上海釋出推動團客赴台遊後，業者大聲疾呼政府要積極接招的主要原因。

相較已開放的福建居民赴金門、馬祖旅遊，上海作為大陸經濟最發達城市之一，人口約兩千四百萬人，比台灣總人口還多，若能實現團客赴台，帶來的經濟效應不容小覷。若上海團客赴台順利，更可能為將來大陸全面恢復陸客來台營造良好環境。

只不過，兩岸觀光開放難一蹴而就，尤其政府間敵意仍深，過去雙方幾次試探，也透過旅遊業者來回穿梭，最後都只淪為隔空叫戰，難以推進具體成果。

但這次是上海方面主動提出，宣示將積極推動上海居民赴台團隊遊，國台辦17日晚更表態，樂見包括上海居民在內的大陸居民早日恢復赴台旅遊，並呼籲賴政府盡早撤除對兩岸人員往來和交流合作的限制措施。

陸方再度遞出橄欖枝，為穩定兩岸和觀光業者生計，台方已沒有被動等待的理由。此時就是賴政府實踐他們經常掛在嘴上的「善意堆疊」的最好時機。