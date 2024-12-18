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雙城論壇上海推團客遊台 陸委會：歡迎

台灣新聞組／台北18日電
2024台北上海城市論壇17日落幕，上海副市長華源（後左）重提「兩岸一家親」，台北市長蔣萬安（後中）盼兩城市扭轉大時代命運，雙方並在會中簽署兩項合作備忘錄。（記者胡經周／攝影）
2024台北上海城市論壇17日落幕，上海副市長華源（後左）重提「兩岸一家親」，台北市長蔣萬安（後中）盼兩城市扭轉大時代命運，雙方並在會中簽署兩項合作備忘錄。（記者胡經周／攝影）

雙城論壇昨落幕，上海副市長華源昨兩度宣布「將積極推動上海居民赴台團隊遊」，也重提「兩岸一家親」，被視為北京對台釋出善意。台北市長蔣萬安也提出「三個多一點、三個少一點」，強調兩座城市全力以赴，有機會扭轉大時代命運走向。

陸委會回應，政府歡迎陸客赴台觀光的立場不變，將視大陸文旅部正式宣布開放的具體情況，即時相應實施；但先前大陸文旅部片面限定福建省可赴金馬旅遊，「現在上海市突然跳進來，不知誰說了算？」

中國大陸國台辦表示，樂見包括上海居民在內的大陸居民早日恢復赴台旅遊，呼籲民進黨當局應盡早撤除對兩岸人員往來和交流合作的禁限阻撓。

台北上海城市主論壇昨上午在晶華酒店登場，今年主題「智慧治理、永續未來」，先由台北副市長林奕華和上海副市長華源接續致詞，兩市副秘書長再分別進行專題演講，最後市長蔣萬安入場，見證雙方簽智慧醫療及小貓熊物種交流共兩項合作備忘錄。

華源致詞表示，誠摯邀請廣大台北市民、台灣同胞，能夠多到上海走一走，也希望上海市民能夠多到台灣、台北看一看，為此，上海方面將積極推動上海居民赴台團隊遊，旅遊路線一定會包含台北市。華源語畢，台下響起如雷掌聲。

華源說，今年從上海口岸到大陸的台胞超過50萬人次，「兩岸同胞從來都是一家人，我們常來常往、愈走愈近、愈走愈親。」他也說，上海台胞投資權益的保護規定、上海惠台55條等法規正加快落實，廣大台胞在滬投資得到更好的發展。

蔣萬安總結，「和平是可貴的，衝突是不智的，和平之路儘管曲折，但值得我們負重前行。」雙城論壇的意義不僅在城市間觀摩交流，還有他向來強調的「雙城好、兩岸好」，很多人認為大時代的宿命會箝制個人命運，但他堅信個人、甚至兩座城市全力以赴，有機會扭轉大時代的命運走向。

蔣萬安說，身為民選台北市長，必須對海峽兩岸和平與否、緊張與否、發展與否，提出懇切的期待，要「多一點對話，少一點對峙」、「多一點和平的橄欖枝，少一點衝突的酸葡萄」，和「多一點漁船燈火點綴夕陽，少一點船艦飛機的喧囂呼嘯。」蔣表示，愈緊張、愈是困難的時刻，愈需要交流，增加了解比增加誤解好，「我們雙方都有各自要承擔的壓力，但我們都頂住了。」

上海團中午在君悅飯店設宴答謝北市府，華源致詞時再次提到上海將積極推動赴台團隊遊，一行人下午前往參訪台北大巨蛋後，隨即轉往松山機場搭機離台，蔣萬安預告「明年上海見。」

蔣萬安 雙城論壇 投資

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