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9上海記者遭封殺 陸委會：中共媒體都是「黨的宣傳單位」

記者黃雅慧／台北17日電
雙城論壇邁入第15年，陸委會首次封殺大陸官員和上海記者來台採訪，陸委會副主委梁文傑表示，中共所有媒體都是黨的宣傳單位，不管哪一家來，口徑應該都一樣。(記者曾學仁／攝影)
雙城論壇邁入第15年，陸委會首次封殺大陸官員和上海記者來台採訪，陸委會副主委梁文傑表示，中共所有媒體都是黨的宣傳單位，不管哪一家來，口徑應該都一樣。(記者曾學仁／攝影)

台北上海雙城論壇今天登場，上海台辦主任金梅及9名上海記者遭賴政府封殺，引起外界抨擊。陸委會昨發布新聞稿稱，這是因為金梅拒絕來台後與陸委會或海基會人員「會面溝通」，且中共所有媒體都是「黨的宣傳單位」。

陸委會透過新聞稿指出，針對質疑政府限制兩岸交流、封殺新聞自由等「不實批評」，陸委會重申持續推動兩岸健康有序交流的政策不變；政府在當前兩岸情勢仍舊嚴峻、中共持續對台文攻武嚇及國際社會關切台海和平之際，仍釋放「最大善意」積極促成雙城論壇順利舉辦，上海訪團專案是在整體情勢通盤考量下依「關聯性、專業性與必要性」原則審查。

陸委會稱，大陸國台辦6月公布「懲獨廿二條」並設舉報專線，嚴重影響兩岸正常交流及台灣民眾赴陸人身安全，因此我方對中共涉台系統重要官員來台均嚴格審查，雙城論壇與兩湖論壇審查一致，若台辦主任要求來台，須與陸委會或海基會會面溝通，此前也有案例，「很遺憾上海市台辦方面予以拒絕」。

另外，近期政府未核准任一中國大陸媒體團來台，市府與訪團同意在台「三不一低調」（包括不接受媒體專訪與全程保持低調），有關上海媒體團來台一事，政府認為與論壇舉辦關聯性及必要性不高，且中共所有媒體都是「黨的宣傳單位」，此事無涉新聞自由；陸媒已有駐點記者8家12人，可充分採訪。

陸委會說，政府從未對參與論壇或出席午晚宴等各界人士所謂「查水表」，呼籲相關人士不要惡意放話，破壞交流本身所須的外在和諧氛圍及政府致力營造兩岸良性互動的努力。

中共 雙城論壇

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