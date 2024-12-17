雙城論壇宣布利多 華源：上海積極推動赴台團隊遊

雙城論壇17日上午登場，上海副市長華源致詞。（圖／台北市政府提供）

雙城論壇 上午於晶華酒店登場，上海副市長華源上午致詞宣布，誠摯的邀請廣大台北市民，台灣同胞能夠多到上海走一走，然後也希望上海市民能夠多來台灣台北看一看，為此，上海方面將積極推動上海居民赴台團隊遊，旅遊路線一定會包含台北市。

華源說，他是第一次到台北，也因為是來參加雙城論壇，在心中就多了一分親切，很多兩市的民眾跟他一樣，在多年來的攜手共進中，彼此共同的話題，發展的理念更接近，大家都熱切期盼雙城交流合作能夠行穩致遠，將激勵他繼續在雙城論壇的平台上，以更開放的姿態更務實的舉措，積極為兩市的市民辦實事解難事，讓廣大市民有更強的獲得感、幸福感。

華源說，堅信在兩市政府和市民的共同努力下，雙城論壇一定會取得更多的實實在在的成效，也能夠更多、更好的匯集兩市的市民。最後衷心感謝蔣萬安 市長、台北方面，為本次論壇所做出的大量辛勤有成效。

論壇開幕先由台北市副市長林奕華致詞，她多次強調雙城論壇作為兩岸對話的機制，彌補現今兩岸關係不足，如今戰勝病毒恢復實體舉辦，也相信不久將來，政治寒冬也將遠離，「讓和平穩定、互近互惠的交流從雙城擴展到台海兩岸。」

林奕華表示，2024台北上海城市論壇延續兩個指標城市的學習交流慣例，更是兩個城市再次一起為兩岸和平注入新的活水，雙城論壇迄今簽署45項合作備忘錄，涵蓋動物保護、體育、藝術、文化等各類議題，也延伸出來的民間交流，也是台北、上海兩市，創造穩定的事務性對話機制，正好彌補現今兩岸關係不足。

林奕華說，去年講蔣萬安市長在上海表示，雙城好、兩岸好，並在上海市長龔正熱情接待下，對於上海市政建設留下美好深刻印象，今年雙城論壇輪由台北市舉辦，延續相同的基調，透過兩市不斷的交流溝通，達到互信互助、互惠，促進兩岸關係持續朝正向發展。

她說，這次上海代表團來到台北，昨天和今天安排許多市政參訪行程，台北市長蔣萬安帶領下，增加非常多市政亮點。而台北上海過去14年來，一直到現在、未來都會一起相互學習、相互成長，讓兩個城市市民共享進步繁榮。