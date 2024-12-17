引瓊瑤周杰倫作品拉近距離 蔣萬安以柔克剛 訴求和平重要

台北市長蔣萬安（中）16日晚在圓山飯店12樓大會廳，宴請上海副市長華源（左）等上海團，強調這次能夠相聚，彼此克服許多困難，且不畏風雨。（記者余承翰／攝影）

台北市政府選在有濃厚中國風的圓山飯店招待參加雙城論壇 的上海訪團，市長蔣萬安 發言提及瓊瑤 作品、周杰倫的「上海1943」，在兩岸關係嚴峻情況下，替民進黨上了堂「以柔克剛」的兩岸課。

蔣萬安在晚宴說，雙城負重前行，這次能夠相聚，彼此克服許多困難，且不畏風雨。此話不假，作為這次論壇東道主的蔣萬安，面對擁有整部國家機器的賴政府，從示警解放軍軍演、揚言可能喊停、為論壇設下延辦但書，乃至最後封殺幾名官員和媒體記者、所謂「最大善意」的放行，蔣萬安為了讓持續十多年的城市交流得以繼續，壓力之大可想而知。

但正如蔣萬安所言，兩岸關係愈是困難、緊張，交流溝通愈不能斷，顯然舉辦雙城論壇不只是為了維繫雙城交流，而是跳脫一位市長範疇向全民訴求兩岸和平的重要性，因為兩岸若無和平穩定，台北市也不會有，雙城論壇因此有了更高格局的意義。

從雙城論壇籌備到最後「如期」登場，除了有賴政府透過陸委會在中央層面的牽制，綠營民代和側翼更是敲鑼打鼓散布蔣萬安「被統戰」仍不自知的喧囂，直到昨晚蔣萬安透過一席晚宴談話，直接封堵住了綠營的嘴，也讓人看到這位藍營政治明星的未來潛力。

例如蔣萬安先送給上海副市長華源「台北大巨蛋」瓷盤及印有台北大巨蛋首名開球者、世界全壘打王王貞治金雞獨立姿勢剪影，然後提到對台北和上海都深具意義的瓊瑤，瓊瑤正是在上海就讀小學，在台灣文壇綻放光芒，還巧妙引用瓊瑤自傳提到「戰爭代表流浪與苦難」，借喻兩岸交流與和平的重要。

上海不僅是大陸經濟和外貿重鎮，更是年輕人流行文化和海派兼容並蓄的象徵城市，蔣萬安提到周杰倫的「上海1943」，將上海訪客拉回老上海懷舊的街道。對大陸年輕族群而言，可能不認識蔣萬安，但不可能不知道周杰倫，那是他們青春回憶不可或缺的一部分。

蔣萬安用大巨蛋、王貞治、瓊瑤、周杰倫和張惠妹，不僅拉近了兩城和兩岸的距離，也是在告訴民進黨，兩岸關係可以「以柔克剛」真心交流和推進，不是只有誰統戰誰的艱澀和尷尬。

陸委會16日特別發了新聞稿，解釋封殺上海台辦主任金梅和媒體赴台的原因，還是老思路，就是對方不願意在台期間與陸委會官員會面溝通，這源於蔡英文時代留下的「約晤」慣例，賴政府繼續用，兩岸關係怎能走出死胡同？