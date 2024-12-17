黑白集／羅文嘉一石二鳥 蔣萬安若開口就中計

三名台灣一貫道信眾在中國大陸遭公安機關逮捕，海基會秘書長羅文嘉（圖）「喊話」台北市長蔣萬安，要他向雙城論壇陸方代表提出此事。（記者林俊良／攝影）

三名台灣一貫道信眾在大陸遭公安機關逮捕，正值「雙城論壇」舉辦，海基會秘書長羅文嘉「喊話」台北市長蔣萬安 ，要他向陸方代表提出此事，給家屬一個答覆。羅文嘉是真想把人救出來，還是藉此政治操作？

這類兩岸司法爭議，該出面解決的，就是海基會。但自蔡政府以來，兩岸關係日益緊張，海基會功能名存實亡。海基會無能也就罷了，民進黨 還不願民間出力。台灣人在大陸被拘，藍營或民間人士主動協助，動輒被扣紅帽子稱是掮客、買辦。幾年前的李明哲事件，就是例證。

且為杜絕「民間自救」，民進黨五年前還修改刑法，美其名「國安五法」之一，說如未獲政府授權私下與大陸和外國政府有約定，即可能遭判刑、罰款。賴政府並未「授權」台北市政府營救一貫道信眾，若蔣萬安真的開口，獲對岸同意放人，豈非成了「違法嫌犯」？

萬一蔣萬安在會中提起此事，對岸仍拒絕放人，民進黨又可大肆操作，譏「國民黨 自誇與大陸關係好，但也毫無辦法」。無論結果如何，民進黨甩鍋之餘，國民黨和蔣萬安都會被聲討，可說一石二鳥。

對於羅文嘉的要求，台北市副市長林奕華質疑「海基會沒管道」，立遭民進黨批評「官腔又殘忍」。說穿了，海基會高官領高薪不做事，還想操弄政治，才是「無能又殘忍」。