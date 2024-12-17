因應「三不一低調」 雙城論壇上海訪團處處謹慎

上海市長龔正透過副市長華源致贈三寶爸蔣萬安一家五口生肖的知名捲紙畫，讓蔣萬安收到相當驚艷，直呼「感受到龔正市長用心！」(圖／北市府提供)

雙城論壇 延至年底舉行，陸委會又封殺部分訪台成員，北市府直到上海團飛機從大陸起飛，才真正放下心中大石頭。中國大陸官員抵台後顯得處處小心，上海副市長華源一句「台北之約，如願成行」，呼應蔣萬安 「能夠相聚，不畏風雨」，也道破今年雙城論壇被民進黨操作的「惡意螺旋」。

華源率團抵台過程低調，看不到獻花、寒暄，面對媒體大喊「兩岸會春暖花開嗎？這次雙城是不是不容易？」僅微笑不語，這段期間陸方官員接續抵台，因應陸委會要求「三不一低調」，都以「被要求不能講話」婉拒採訪。

雖壟罩陰影，但晚宴上，北市盡力想讓客人感受「台灣味」，宴席菜單是宜蘭膽肝、蒜清花蓮黃金蜆、薑蔥澎湖小捲、府城蝦捲等地方菜色，還有前第一夫人蔣宋美齡最愛的紅豆鬆糕；也邀國樂團演出，挑選台語天后江蕙的「家後」、周杰倫 「菊花台」等曲目。

市長蔣萬安晚宴致詞更別有用意，用「還珠格格」台詞「受過傷的心要用真心來修補」及瓊瑤自傳「戰爭代表的就是流浪與苦難」，要告訴執政當局，兩岸咫尺天涯不如兩岸同心；談到大陸民眾喜歡的天王周杰倫「上海一九四三」歌曲及在台北大巨蛋辦演唱會，不但用兩岸都熟悉的台灣巨星連起雙城文化，更「偷渡」宣揚台灣強大的「軟實力」。

蔣萬安贈送的大巨蛋瓷盤，盼望兩岸能有好的方向、揮出全壘打，華源回贈蔣萬安「春滿人間」藝術瓷瓶也隱含期盼兩岸春暖花開、續辦雙城論壇意願。

蔣萬安也未忘了去年盡力接待他的上海市長龔正，請上海團轉交一幅攝影作品「北門與101同框」，是由忠孝西路的北門與台北101大樓相望，透露「期待老友下次見」；華源則回送龔正致贈的捲紙畫，畫中上方兩隻馬，下方分別是兔子、牛、兔子生肖，正是蔣萬安一家人生肖捲畫，兩側題字「順遂無虞、皆得所願」，讓蔣萬安驚喜感受龔正的用心。