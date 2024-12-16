蔣萬安向兩岸領導人喊話：多和平橄欖枝 少衝突酸葡萄

台北市長蔣萬安在簽署合作備忘錄前入場，結語致詞時不忘向兩岸領導人喊話，「多一點對話，少一點對峙」。(截取自影片)

台北上海雙城論壇 今(17)天上午登場，台北市長蔣萬安 在簽署合作備忘錄前入場，並結語致詞，對於共機擾台，還有賴清德 政府中斷中央的兩岸溝通管道，蔣萬安不忘向兩岸領導人喊話，「多一點對話，少一點對峙」；「多一點和平的橄欖枝，少一點衝突的酸葡萄」；「多一點漁船燈火點綴夕陽，少一點船艦飛機的喧囂呼嘯」。

蔣表示，雙城論壇的意義，不僅僅在於城市間的觀摩交流，還有他向來強調的「雙城好、兩岸好」。蔣今天也再次重申：「和平是可貴的，衝突是不智的；和平之路儘管曲折，但值得我們負重前行。」

蔣萬安今天雙城論壇致詞結語時表示，這次上海的貴賓經過一些波折來到台北，「我想，這真是不容易的一場論壇！」蔣說，不容易的地方在，無論兩岸情勢如何變化，雙城論壇都已經走過了15年！維持15年地方事務性的交流，這絕不是理所當然的容易。

蔣也回憶15年前，他說，當時他還在美國擔任律師，15年後，他已經是台北市市長，也變成三個孩子的父親。說到這，現場貴賓鼓掌聲不斷。蔣也說，15年的時光，不僅僅是他個人生涯變化，對兩岸來說，這也同樣經歷了各種曲折、蜿蜒，但無論如何，他必須說，「我們做到了」，「台北與上海這兩座城市」一起做到了讓雙城論壇持續至今，不曾因為疫情而停辦，不曾因為兩岸氛圍的變化而停辦。

蔣萬安說，他常說，越是緊張、越是困難的時刻，越需要交流，增加了解比增加誤解好。這份信念，他始終不變，當然感謝上海，謝謝你們也同樣秉持這個信念，持續與台北交流。「我相信，要堅持這份信念，我們雙方都有各自要承擔的壓力，但我們都頂住了！」

蔣萬安說，市府透過論壇，交換經驗，相互學習，市府追求的，固然是城市的治理，城市的發展，但治理與發展，終究要回歸到「人的身上」，這也是他當了市長之後所堅持的理念，要打造「一座以人為本的城市」。

蔣說，這不是唱高調，我只要想到，每天在街頭上勤勤懇懇的上班族、他只要想到，住在老屋行動不便的高齡長者、他只要想到，每天辛勤打拚的市府同仁、他只要想到我的家人，他只要想到身為「三寶爸」的身分，這些都提醒他，城市治理的規畫，一定要「以人為本」，這城市，才不會冰冷。這城市，就有情有義。

蔣提到，城市治理如此，城市的交流也是如此。人的智慧，人的溝通，人與人之間願意以對話來解決矛盾的誠意，他認為在此時此刻，雙城論壇更顯得是非常有意義的堅持。雙城論壇的意義，不僅僅在於城市間的觀摩交流，他還有向來強調的「雙城好、兩岸好」。他要再次重申：「和平是可貴的，衝突是不智的；和平之路儘管曲折，但值得我們負重前行。」

蔣萬安說，他身為民選的北市市長，必須對海峽兩岸的和平與否，緊張與否，發展與否，提出他懇切的期待，也提出三點兩岸應「多一點對話，少一點對峙」；「多一點和平的橄欖枝，少一點衝突的酸葡萄」；「多一點漁船燈火點綴夕陽，少一點船艦飛機的喧囂呼嘯」。很多人認為大時代的宿命，會箝制個人的命運，但他堅信個人、甚至兩座城市全力以赴，有機會扭轉大時代的命運走向。

他說，即使困難重重，依然繼續了第15年的雙城論壇。包括華副市長在內的各位貴賓，至少來了。單單是雙城沒有停辦這件事，一棒接一棒延續，就足以證明，台北與上海這兩座城市，在兩岸和平交流中做出貢獻。