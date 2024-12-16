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雙城論壇上海主團71人抵台 蔣萬安圓山飯店設宴 具特殊意涵

記者林麗玉、林佳彣／台北16日電
雙城論壇主論壇16日在台北晶華酒店登場，上海市台辦副主任李驍東（左二）等先遣團一行人15日先到晶華場勘。（記者邱德祥／攝影）
雙城論壇主論壇16日在台北晶華酒店登場，上海市台辦副主任李驍東（左二）等先遣團一行人15日先到晶華場勘。（記者邱德祥／攝影）

雙城論壇將於台北時間17日登場，上海副市長華源等主團71人16日下午抵達松山機場。今年主題是「智慧治理、永續未來」，將簽署動物園小貓熊、智慧醫療兩項合作備忘錄，並參訪大巨蛋、廣慈園區等。台北市長蔣萬安16日晚間先在圓山飯店宴請上海團。

這次是蔣萬安上任後首次在台北舉辦雙城論壇，今年主論壇致詞，蔣萬安將延續去年「雙城好、兩岸好」主軸，採「柔性」基調，聚焦老朋友互動情誼，並因應今年情勢提出兩岸互動基調，強調兩岸愈緊張愈需要交流。蔣「以柔克剛」策略，對應近期陸委會封殺上海台辦主任金梅等11人來台，還有海基會近日頻針對一貫道、八旗總監富察被捕等喊話蔣萬安等強硬作風。

16日的晚宴在台北圓山飯店舉行，儘管2018年前市長柯文哲也在圓山舉辦雙城晚宴，但因圓山飯店是故總統蔣中正與夫人蔣宋美齡宴請訪華元首或要員的重要場地，蔣家第四代蔣萬安選在圓山宴請大陸訪團，具特殊意涵。

市府知情人士直言，今年雙城論壇原本是一局好好的棋，「本來是中央與地方、台灣與大陸都能雙贏的棋，卻被陸委會、海基會下一個『海陸棋』下成死棋；今年能順利走完就好，光是能見面就不容易了」。

不具名藍營人士說，許多台灣企業搶破頭想參加晚宴，甚至透過關係請民代幫忙，這些企業家包括傳統產業、食品業等，但因陸委會要求市府舉辦雙城論壇要低調，想參加晚宴的人士也相對低調，尤其企業界對目前兩岸氛圍「大家心裡有數」，會擔心參加晚宴後「被查水表」怎麼辦？

另名知情人士說，企業界都希望藉由這次在台北舉辦雙城論壇的機會與上海官員接觸、多一點溝通聯繫管道。

今年雙城論壇登場前，北市警方嚴陣以待，市府已掌握有陳抗情資。北市副市長林奕華表示，市府相信台北市民有成熟的民主素養，這次雙城論壇舉辦場地有設置意見表達區，尊重民眾表達意見。

華源率領的主團16日抵台後將參訪廣慈園區，晚上由蔣萬安在圓山飯店設宴迎接；17日上午主論壇於晶華酒店登場，下午上海團主團將參訪大巨蛋。

雙城論壇 蔣萬安 動物園

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