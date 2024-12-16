陸配史雪燕被解除議員 學者：綠從法制面操作兩國論

南投縣前議員史雪燕（中）因國籍問題，遭內政部解職。（本報資料照片）

南投縣議會前議員史雪燕遭內政部以違反國籍法解除議員公職，民進黨 立委李坤城等人又提出疑似針對陸配的修法，在選罷法中增訂「具有外國國籍者」，不得登記為候選人。學者認為，民進黨就是想透過法律證明兩岸是不同國家，從法制面操作「兩國論」。

文化大學國家發展暨大陸問題研究所兼任教授曲兆祥表示，真正問題其實是，從法理面看，中華民國 和中華人民共和國到底是「兩個國家」，還是「一個國家兩個政府」，這題就算修法也無法解決問題，最終只能送大法官會議解釋。但他也預言，最後一定沒有結果，因為解釋出來「就是兩岸要打仗時」。

政治大學法律系副教授廖元豪表示，內政部硬說史雪燕雖然取得中華民國國籍，也設籍取得身分證，但仍有中華人民共和國國籍，那就表示史雪燕本來就是具有中華人民共和國國籍的「外國人」了；然而，中華民國法律從來沒有將「大陸地區人民」當成「外國人」，也不承認「中華人民共和國國籍」這種身分，所以才有兩岸關係條例，另行處理大陸地區人民設籍台灣的程序、規定。

廖元豪強調，大陸地區人民申請設籍，完全不適用「國籍法」，因為國籍法適用的是外國人，以及無國籍人。

廖元豪指出，雖然國籍法第10條也有「外國人歸化後，10年不得擔任公職」的限制，但國籍法是列舉10款特殊公務員包括立委在內；而兩岸條例卻是「地圖炮」，掃了全部的公職。

民進黨提修法，也被解讀劍指具陸配身分的民眾黨不分區立委被提名人李貞秀。李貞秀認同修法，但質疑綠營在作政治宣示，藉「抗中保台」轉移焦點。

李貞秀認為，政府已讓史雪燕合法參選、合法就任，現在才突然要解除議員資格，不合理又荒謬，且據憲法與兩岸人民關係條例，大陸人民非外國人，同為中華民國國民，這也是爭議所在。她認為，綠營可能是想藉抗中保台轉移焦點，但對來台灣的陸配不公平；她雖支持修法方向正確，但也要提醒民進黨政府依法行政。

此外，南韓總統尹錫悅短命戒嚴 遭彈劾，國民黨主席朱立倫昨再批，民進黨是全世界唯一挺韓國戒嚴的政黨，迄今沒有道歉，對台灣造成很大傷害；南韓執政當局抹紅、抹黑、惡意攻擊在野黨就是反民主的作法，奉勸民進黨一定要引以為戒。

台灣民眾黨昨天表示，各國都應珍視得來不易的民主制度，民進黨立法院黨團附和南韓戒嚴令，事後沒有認錯與道歉，根本就是讓台灣民主「倒退嚕」，賴清德總統應該為此公開道歉。

朱立倫昨到桃園市桃園區黨部參加黨慶時說，韓國在野黨針對人事、預算或政策上，進行反對、監督或杯葛都是常態，南韓執政當局卻抹紅、抹黑、惡意攻擊，甚至想動用戒嚴的方式反制，就是反民主，全世界都不能接受。國民黨立院黨團也說，賴清德總統若再一意孤行，尹錫悅下場就是賴清德的未來。

民進黨秘書長林右昌昨說，韓國現在發生的事，屬於韓國國政、內政，不應拿來說嘴，這是外交大忌。至於藍營指稱「昨日尹錫悅，明日賴清德」的說法，民進黨立委賴瑞隆說，尹錫悅因為執意提出戒嚴而被彈劾，狀況完全不同，台灣沒有人支持戒嚴，國民黨卻無限上綱。