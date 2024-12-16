「最強戰車」M1A2首批38輛抵台 已送湖口營區 後勤新壓力

國軍向美國採購的M1A2戰車首批38輛15日運抵台北港。（圖／美國國防部檔案照片）

陸軍向美國採購108輛M1A2艾布蘭戰車，首批38輛昨天已由長榮 海運「長親」輪運抵台北港，今天凌晨以拖板車載運至新竹湖口營區。這是1994年M60A3戰車返台之後，30年來國軍裝甲部隊首度接收新款戰車。這批被稱「地表最強」的戰車，將分發至6軍團的584裝甲旅與269機械化旅，駐守湖口與林口台地，達到拱衛中樞任務。

陸軍早在2001年陳鎮湘總司令任內，就提出向美採購M1，歷經長期爭取，直到2019年川普政府宣布，出售108輛M1A2，總金額20億美元。國軍採購M1A2的計畫代號「銳捷」，共編列新台幣405億元（約12.5億美元），執行期程是2019至2027年。由於兩者存在相當落差，預期將減購部分裝備設施與彈藥，日後再以作為維持費逐步補足。依國防部預算 書，戰車將分3年返台，分別為38輛、42輛、28輛。108戰車當中10輛，將留在裝甲兵訓練指揮部，其餘編為7個戰車連，其中584旅的6個連全數換裝，269旅則有1個連換裝。

M1戰車自1980年代初開始服役於美軍，歷經多次改良，本世紀開始出口給盟國。M1A2代表第二次改良（第三代車型），其下又有小改良，外銷版配備也與美軍自用者有差異。台灣接收的型號稱為M1A2T，規格與先前沙烏地阿拉伯採購的M1A2S接近。基本性能等於美軍自身正在升級的M1A2 SEPv3，但車身較輕，防護力與裝備數位化程度較低。然而其120公釐主砲、複合式裝甲、將近70公里的時速，在火力、防護、機動性等方面，都遠超國軍現役CM11與M60A3。