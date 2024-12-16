我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

影射中國學生「論文造假」MIT教授道歉了

新墨州16歲少年涉槍殺4名家人 警趕抵現場「他已喝醉」

「最強戰車」M1A2首批38輛抵台 已送湖口營區 後勤新壓力

記者程嘉文／綜合16日電
國軍向美國採購的M1A2戰車首批38輛15日運抵台北港。（圖／美國國防部檔案照片）
國軍向美國採購的M1A2戰車首批38輛15日運抵台北港。（圖／美國國防部檔案照片）

陸軍向美國採購108輛M1A2艾布蘭戰車，首批38輛昨天已由長榮海運「長親」輪運抵台北港，今天凌晨以拖板車載運至新竹湖口營區。這是1994年M60A3戰車返台之後，30年來國軍裝甲部隊首度接收新款戰車。這批被稱「地表最強」的戰車，將分發至6軍團的584裝甲旅與269機械化旅，駐守湖口與林口台地，達到拱衛中樞任務。

陸軍早在2001年陳鎮湘總司令任內，就提出向美採購M1，歷經長期爭取，直到2019年川普政府宣布，出售108輛M1A2，總金額20億美元。國軍採購M1A2的計畫代號「銳捷」，共編列新台幣405億元（約12.5億美元），執行期程是2019至2027年。由於兩者存在相當落差，預期將減購部分裝備設施與彈藥，日後再以作為維持費逐步補足。依國防部預算書，戰車將分3年返台，分別為38輛、42輛、28輛。108戰車當中10輛，將留在裝甲兵訓練指揮部，其餘編為7個戰車連，其中584旅的6個連全數換裝，269旅則有1個連換裝。

M1戰車自1980年代初開始服役於美軍，歷經多次改良，本世紀開始出口給盟國。M1A2代表第二次改良（第三代車型），其下又有小改良，外銷版配備也與美軍自用者有差異。台灣接收的型號稱為M1A2T，規格與先前沙烏地阿拉伯採購的M1A2S接近。基本性能等於美軍自身正在升級的M1A2 SEPv3，但車身較輕，防護力與裝備數位化程度較低。然而其120公釐主砲、複合式裝甲、將近70公里的時速，在火力、防護、機動性等方面，都遠超國軍現役CM11與M60A3。

亞太防務雜誌總編輯鄭繼文指出，隨著M1A2引進，國軍戰車的水平從1980年代，躍升到21世紀，當然是很大進步。外界常拿它與解放軍99式等主力戰車作比較，事實上，雙方爆發坦克大決戰機會不大。對國軍而言，如何結合北部丘陵地形發揚新戰車優勢，對於成為戰場新威脅的無人機，尋求反制之道，以及克服新裝備帶來的後勤壓力，挑戰可說才剛開始。

國軍向美國採購的108輛M1A2戰車首批38輛抵台北港，透過重型拖板車運往陸軍湖...
國軍向美國採購的108輛M1A2戰車首批38輛抵台北港，透過重型拖板車運往陸軍湖口基地，期間實施局部交通管制，此次接裝標誌著國軍裝甲戰力邁向新階段，成為防衛北部戰略位置的重要支柱。(記者葉信菉／攝影）

無人機 預算 長榮

上一則

蔡英文陽明山豪宅涉違建 李敖女兒投訴 蔡辦：家人短租

下一則

雙城論壇上海主團71人抵台 蔣萬安圓山飯店設宴 具特殊意涵

延伸閱讀

專家：M1A2T戰車搭配AH-64E直升機 灘岸殲敵戰力加乘

專家：M1A2T戰車搭配AH-64E直升機 灘岸殲敵戰力加乘
台向美採購M1A2T戰車運離台北港 前往新竹裝訓部

台向美採購M1A2T戰車運離台北港 前往新竹裝訓部
戰車抵台 M1A2T晚間啟動吊掛作業 以黑色防水布包裹

戰車抵台 M1A2T晚間啟動吊掛作業 以黑色防水布包裹
專家：「戰車無用」影片去脈絡化 M1A2T可增加敵登陸難度

專家：「戰車無用」影片去脈絡化 M1A2T可增加敵登陸難度

熱門新聞

民眾黨主席柯文哲。圖／聯合報系資料照片

角落硬碟忘處理 柯文哲「8張鉅額支票」遭查獲 見證物愣了

2024-12-10 13:21
薄瓜瓜在X上，刊出自己和新娘許惠瑜的婚宴開舞擁吻照片。（薄瓜瓜推特X截圖）

薄瓜瓜秀南園婚禮擁吻照 她獲讚「勇敢的台灣女孩」

2024-12-12 10:35
資深藝人鮑正芳。記者林俊良／攝影

躲兵役？台資深女星兒子滯留大陸遭判刑

2024-12-11 15:46
澳洲警方近日在雪梨機場附近公園叢林發現一包人體殘肢，死者證實是33歲中國移民李卓君（音譯），而她的丈夫、來自台灣現年33歲的陳家寶（音譯）目前仍失蹤。（圖／取自新南威爾斯州警務處官網）

中國女子遇害 台籍丈夫失蹤 台外交部回應了

2024-12-15 10:06
民眾黨主席柯文哲（中）今下午遭北檢提訊，隨後又乘坐轎車前往廉政署接受偵訊。（記者曾原信／攝影）

柯文哲滿頭灰白髮畫面曝光 黃國昌長嘆一口氣

2024-12-11 09:51
薄瓜瓜與許惠瑜在新竹南園舉辦結婚喜宴，許惠瑜在加拿大Crimson Education機構任職的畫面曝光，展現出眾的氣質，標緻的美女。（影片截圖）

薄瓜瓜大婚／妻子許惠瑜正面照曝光 兩人在哥大相識

2024-11-23 02:20

超人氣

更多 >
紐約知名頂級律師 將為聯合健保案兇嫌辯護

紐約知名頂級律師 將為聯合健保案兇嫌辯護
贈遊民一盤鬆餅 佛州IHOP女服務生被開除

贈遊民一盤鬆餅 佛州IHOP女服務生被開除
2025社安退休金計畫 有幾項改變

2025社安退休金計畫 有幾項改變
中國女子遇害 台籍丈夫失蹤 台外交部回應了

中國女子遇害 台籍丈夫失蹤 台外交部回應了
支持社安改革 參院下周投票 1960年以後出生 67歲才能領全額社安金

支持社安改革 參院下周投票 1960年以後出生 67歲才能領全額社安金