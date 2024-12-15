中共黨媒首談近日軍事行動：兩岸10戰艦對峙

大陸3艘海警船本月6日至綠島海域滯留，9日有4艘編隊向台灣西南海域航行；海巡署表示，第一時間部署巡防艦船，全程嚴密監控。(圖／台海巡署提供)

中國軍方一直未宣布在台海周邊「軍事演習」，但中共黨媒「環球時報」旗下軍事微信 公眾號「樞密院十號」13日深夜發文，首談近日解放軍 在台海的軍事行動，稱據衛星影像顯示，台南海域一度出現兩岸十艘戰艦「密集對峙」，文章強調解放軍的不斷強化和演練，是為「警示任何意圖破壞中國領土完整的舉動」。

「樞密院十號」發文表示，台海出現的中方船隻愈來愈多，根據衛星影像顯示，台南海域出現了這樣一幅畫面：「兩岸足足十艘戰艦，擺出了密集對峙的架勢。」

文章指出，海軍出動的是052D驅逐艦和054A護衛艦，台灣方面則試圖做出「一對一盯防」的姿態，同樣派出了五艘戰艦，但只在遠處瞭望。

根據「樞密院十號」發布的衛星影像，時間標示為12月10日。當天傍晚，台灣媒體曾報導，據台軍方透露的台海共軍 最新動態，比照「2024聯合利劍B」操演規模，當時有12艘解放軍軍艦正執行圍台警巡操演的行動，多保持在距岸40浬開外的海域，台方衡山指揮所嚴密監控中。

就前述的「台南海域密集對峙」，「樞密院十號」文章還說，在這場無形的較量之中，「一邊是解放軍的強勢演練，另一邊是台軍的戰戰兢兢，二者之間高下立判，台軍的實力可見一斑」。

文章還稱，台軍「不敢越雷池一步」的原因，是許多台軍軍艦已經超齡服役，還有人數少、噸位小、武器攜帶量低、武器系統落後、軍事裝備高度依賴進口等缺點，反觀解放軍近年一直在進步，強化資訊化和網路化作戰能力，以及遠程打擊能力和海上作戰能力，並透過頻繁的聯合作戰演習增強部隊的實戰能力和緊急應變水準。