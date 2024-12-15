我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

搭飛機想看風景 內行人呼籲機票別買「1地雷座位」

舊金山龍捲風警報 路樹倒、號誌燈故障 華人：好像颱風

觀察站／王金平拋「分治不分立」 兩岸關係試金石

記者 羅印冲
立法院前院長王金平日前提出新兩岸論述，主張「兩岸治權互不隸屬，主權同而不分」。（記者屈彥辰／攝影）
立法院前院長王金平日前提出新兩岸論述，主張「兩岸治權互不隸屬，主權同而不分」。（記者屈彥辰／攝影）

立法院前院長王金平拋出兩岸新論述，主張「兩岸治權互不隸屬，主權同而不分」；並認為「分治而不分立」是兩岸現階段化解對立的最務實作法。王金平的論述，對曾經宣稱「中華民國是最大公約數」的賴總統，無疑是一塊試金石。

王金平拋新論述後，綠營民代和側翼發出攻擊，但行政部門的回應卻相對和緩。

例如，陸委會回應稱，任何相關討論，都必須確保台灣自由民主體制，正視中華民國的存在；陸委會將持續了解王金平此談話的用意。內政部長劉世芳更說，王金平願挺身而出，凝聚台灣共識，提出真誠的看法，她尊重王金平對兩岸未來發展的聲音。

外交部長林佳龍認為，區分主權與治權容易陷入名詞之爭，最重要的是要透過民選政府進行治理，與國際交往；民選政府要能夠保障人民的人權跟產權。

相對於綠營民代動輒將王金平的論述扣上「一國兩制」的紅帽子，行政部門的回應可謂四平八穩，似乎也留下未來討論的空間。

這可能有兩個因素，一是倡議者王金平代表國民黨本土派勢力，也是民進黨較容易爭取支持的力量，賴政府更願意聽一聽他們的看法。其次是王金平的主張雖部分觸及兩岸「深水區」議題，但仍未脫離中華民國憲法架構下的兩岸關係定位，若強力批判王的倡議，豈非根本漠視中華民國憲政體制？

尤其，賴總統自五二○就任以來，接連拋出中華民國論述。最具指標意義的是，賴總統在10月5日國慶晚會拋出祖國論後，10月9日民進黨中常會上特別向中常委說明：「中華民國是當前讓所有國人團結的最大公約數；當前最能團結國家的就是中華民國。」還稱「中華民國是台灣幾十年來在國家認同方面累積的資產」。

該問的是，賴總統若是真心擁抱中華民國，向中華民國論述靠攏，那他會如何看待和回應王金平的新主張？

綜觀王金平的倡議，有三大特點。一是未直接使用九二共識名詞，試圖尋求台灣內部共識的最大化。二是從李登輝時期發展鋪陳，談及國統會的背景及面對憲法前言「兩岸尚未統一」等等，凸顯中華民國歷史沿革不能切割。三是更積極面對兩岸關係癥結的「主權議題」，從「互不承認」走向「同而不分」。

更進一步看，這三個特點，似分別對應綠營、藍營和北京的最大關切。綠營拒絕接受九二共識，王便提出了新的說法，希望能為當前的僵局解套。而藍營長期主張面對憲法現實，王便從國統會、國統綱領一脈相承。至於北京向來強調兩岸「非國與國關係」，王便提出分治而不分立、主權同而不分。

王金平過去被形容為「喬王」或者「公道伯」，隱含他深具調和鼎鼐、平衡各方利益，進而撮合不同意見者的功力，如今在兩岸關係領域出手，更顯不易及用心良苦。

只不過，當前兩岸關係低迷，賴政府連舉辦行之有年的台北上海雙城論壇都要卡了又卡，實在令人難對兩岸關係未來過於樂觀。但也正如王金平所言，再錯綜複雜的問題，只要排除意識形態的干擾，回歸理性，追根溯源，回到最根本的歷史事實，都可找到合理可行的解決之道。

賴總統既試圖回到中華民國路線，以此作為團結國人的最大公約數，何妨從正視王金平的主張開始。

王金平 中華民國 民進黨

上一則

陸男搭郵輪經花蓮近海發病 兩岸接力完成救助

下一則

雙城論壇封殺陸媒 民進黨變成自己最討厭的模樣

延伸閱讀

王金平拋兩岸新論述：治權互不隸屬，主權同而不分

王金平拋兩岸新論述：治權互不隸屬，主權同而不分
新聞眼／王金平想當「兩岸公道伯」 朱立倫、盧秀燕如何接招？

新聞眼／王金平想當「兩岸公道伯」 朱立倫、盧秀燕如何接招？
王金平拋兩岸「主權同而不分」 林佳龍：易陷名詞爭論

王金平拋兩岸「主權同而不分」 林佳龍：易陷名詞爭論
王金平拋「兩岸主權同而不分」 沈伯洋：就是一國兩制

王金平拋「兩岸主權同而不分」 沈伯洋：就是一國兩制

熱門新聞

民眾黨主席柯文哲。圖／聯合報系資料照片

角落硬碟忘處理 柯文哲「8張鉅額支票」遭查獲 見證物愣了

2024-12-10 13:21
薄瓜瓜在X上，刊出自己和新娘許惠瑜的婚宴開舞擁吻照片。（薄瓜瓜推特X截圖）

薄瓜瓜秀南園婚禮擁吻照 她獲讚「勇敢的台灣女孩」

2024-12-12 10:35
資深藝人鮑正芳。記者林俊良／攝影

躲兵役？台資深女星兒子滯留大陸遭判刑

2024-12-11 15:46
圖為陳文茜8月出席前民進黨主席施明德語錄「我只帶來信心」新書發表會。(報系資料照片)

肺腺癌確定復發「我賭輸了」 陳文茜：願我靜心走完這段病程

2024-12-06 19:23
民眾黨主席柯文哲（中）今下午遭北檢提訊，隨後又乘坐轎車前往廉政署接受偵訊。（記者曾原信／攝影）

柯文哲滿頭灰白髮畫面曝光 黃國昌長嘆一口氣

2024-12-11 09:51
薄瓜瓜與許惠瑜在新竹南園舉辦結婚喜宴，許惠瑜在加拿大Crimson Education機構任職的畫面曝光，展現出眾的氣質，標緻的美女。（影片截圖）

薄瓜瓜大婚／妻子許惠瑜正面照曝光 兩人在哥大相識

2024-11-23 02:20

超人氣

更多 >
只想去好市多買個蛋奶⋯他結帳被總價嚇壞 網勸默念1咒語守荷包

只想去好市多買個蛋奶⋯他結帳被總價嚇壞 網勸默念1咒語守荷包
被瓊瑤批忘恩負義 范冰冰出席富商派對說話了

被瓊瑤批忘恩負義 范冰冰出席富商派對說話了
時尚品牌Mango老闆 摔落懸崖身亡

時尚品牌Mango老闆 摔落懸崖身亡
26歲OpenAI吹哨人金山家中身亡 法醫研判自殺 馬斯克推文：Hmm

26歲OpenAI吹哨人金山家中身亡 法醫研判自殺 馬斯克推文：Hmm
裴洛西在德國接受髖關節置換手術 1張照片引關注

裴洛西在德國接受髖關節置換手術 1張照片引關注