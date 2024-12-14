我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普點名「真實社群」主管、前眾議員 出任總統情報委員會主席

逾3成疫情期間購屋者明年想賣房 這群人占大宗

台北上海雙城論壇16日登場 參訪亮點展現台北軟實力

記者林麗玉／台北即時報導
雙城論壇上海團中，上海市台辦新任主任金梅及9名中國媒體記者，遭陸委會審核不過封殺，台北市長蔣萬安表達遺憾。（記者王彥鈞／攝影）
雙城論壇上海團中，上海市台辦新任主任金梅及9名中國媒體記者，遭陸委會審核不過封殺，台北市長蔣萬安表達遺憾。（記者王彥鈞／攝影）

台北上海雙城論壇16、17日登場，上海訪團主團華源等一行人16日抵台，今年參訪的行程亮點，包括參觀廣慈園區、及大巨蛋。其中大巨蛋對上海團來說相當具新鮮感，也代表台北的軟實力；至於廣慈園區則是呼應去年雙城論壇的交流互訪。

知情人士透露，這次北市府規畫上海團參訪大巨蛋，有三大原因，第一，大巨蛋為蔣萬安上任後的市政亮點政績，除舉辦國球棒球期待了30多年的室內棒球場，也象徵台灣、台北的軟實力；另外，大巨蛋的演唱會經濟，先前天王周杰倫、之後張惠妹這些橫跨兩岸天王天后也會陸續攻蛋，也都具體代表台灣的軟實力都在大巨蛋著床；加上上海這次也會與台北進行文化交流，大巨蛋緊鄰松菸文創園區，更與台北作為人文城市有著密不可分的意涵。

「很有新鮮感！」知情人士透露，這次上海團對於將參訪大巨蛋，也覺得很新鮮，因之前不管踩線團來，大家都沒有進去大巨蛋，尤其這次訪團中不乏像台辦副主任李驍東、處長徐皓等，這些過去曾十數次來過台北的上海台灣通，之前也都還沒有到過大巨蛋，一睹這個台北的重要建設。

另外，去年蔣萬安赴上海參觀上海社福照護型設施、及類似台彎社宅的保租房，今年北市府的參訪行程也與去年有相對應呼應，所以安排廣慈園區參訪，尤其廣慈也有智慧醫療設備，並呼應這次雙城論壇的智慧治理、永續未來的主題。

「陸委會這樣搞，誰敢讓他們去夜市？」有市府官員透露，儘管去年蔣萬安到上海豫園體驗當地庶民文化，不過這次上海訪團，的確沒有規畫夜市等行程。

雙城論壇 蔣萬安 周杰倫

上一則

喪父少年拾筆寫出人生新篇章 政大陳廷獲羅許獎學金

延伸閱讀

一貫道3人赴中國被捕 吳思瑤喊話蔣萬安藉雙城論壇抗議

一貫道3人赴中國被捕 吳思瑤喊話蔣萬安藉雙城論壇抗議
三寶爸蔣萬安閃到腰 醫提醒：家長抱孩手肘靠近這部位較好

三寶爸蔣萬安閃到腰 醫提醒：家長抱孩手肘靠近這部位較好
雙城論壇封殺11人 陸委會：因懲獨22條 嚴審涉台官員

雙城論壇封殺11人 陸委會：因懲獨22條 嚴審涉台官員
新聞眼／雙城論壇設路障 抗陸打蔣安綠 賴政府一魚三吃

新聞眼／雙城論壇設路障 抗陸打蔣安綠 賴政府一魚三吃

熱門新聞

民眾黨主席柯文哲。圖／聯合報系資料照片

角落硬碟忘處理 柯文哲「8張鉅額支票」遭查獲 見證物愣了

2024-12-10 13:21
薄瓜瓜在X上，刊出自己和新娘許惠瑜的婚宴開舞擁吻照片。（薄瓜瓜推特X截圖）

薄瓜瓜秀南園婚禮擁吻照 她獲讚「勇敢的台灣女孩」

2024-12-12 10:35
資深藝人鮑正芳。記者林俊良／攝影

躲兵役？台資深女星兒子滯留大陸遭判刑

2024-12-11 15:46
圖為陳文茜8月出席前民進黨主席施明德語錄「我只帶來信心」新書發表會。(報系資料照片)

肺腺癌確定復發「我賭輸了」 陳文茜：願我靜心走完這段病程

2024-12-06 19:23
民眾黨主席柯文哲（中）今下午遭北檢提訊，隨後又乘坐轎車前往廉政署接受偵訊。（記者曾原信／攝影）

柯文哲滿頭灰白髮畫面曝光 黃國昌長嘆一口氣

2024-12-11 09:51
薄瓜瓜與許惠瑜在新竹南園舉辦結婚喜宴，許惠瑜在加拿大Crimson Education機構任職的畫面曝光，展現出眾的氣質，標緻的美女。（影片截圖）

薄瓜瓜大婚／妻子許惠瑜正面照曝光 兩人在哥大相識

2024-11-23 02:20

超人氣

更多 >
不讓演「情深深雨濛濛」撕破臉 范冰冰首談瓊瑤：久未聯絡

不讓演「情深深雨濛濛」撕破臉 范冰冰首談瓊瑤：久未聯絡
被瓊瑤批忘恩負義 范冰冰出席富商派對說話了

被瓊瑤批忘恩負義 范冰冰出席富商派對說話了
劉亦菲13年前叛逆造型曝光 網驚：天仙也扛不住

劉亦菲13年前叛逆造型曝光 網驚：天仙也扛不住
張曼玉一絲不掛「激凸」畫面流出 劉德華讚：真是性感

張曼玉一絲不掛「激凸」畫面流出 劉德華讚：真是性感
低收者財務壓力增 麥當勞一現象「很有感」

低收者財務壓力增 麥當勞一現象「很有感」