台北上海雙城論壇16日登場 參訪亮點展現台北軟實力

雙城論壇上海團中，上海市台辦新任主任金梅及9名中國媒體記者，遭陸委會審核不過封殺，台北市長蔣萬安表達遺憾。（記者王彥鈞／攝影）

台北上海雙城論壇 16、17日登場，上海訪團主團華源等一行人16日抵台，今年參訪的行程亮點，包括參觀廣慈園區、及大巨蛋。其中大巨蛋對上海團來說相當具新鮮感，也代表台北的軟實力；至於廣慈園區則是呼應去年雙城論壇的交流互訪。

知情人士透露，這次北市府規畫上海團參訪大巨蛋，有三大原因，第一，大巨蛋為蔣萬安 上任後的市政亮點政績，除舉辦國球棒球期待了30多年的室內棒球場，也象徵台灣、台北的軟實力；另外，大巨蛋的演唱會經濟，先前天王周杰倫 、之後張惠妹這些橫跨兩岸天王天后也會陸續攻蛋，也都具體代表台灣的軟實力都在大巨蛋著床；加上上海這次也會與台北進行文化交流，大巨蛋緊鄰松菸文創園區，更與台北作為人文城市有著密不可分的意涵。

「很有新鮮感！」知情人士透露，這次上海團對於將參訪大巨蛋，也覺得很新鮮，因之前不管踩線團來，大家都沒有進去大巨蛋，尤其這次訪團中不乏像台辦副主任李驍東、處長徐皓等，這些過去曾十數次來過台北的上海台灣通，之前也都還沒有到過大巨蛋，一睹這個台北的重要建設。

另外，去年蔣萬安赴上海參觀上海社福照護型設施、及類似台彎社宅的保租房，今年北市府的參訪行程也與去年有相對應呼應，所以安排廣慈園區參訪，尤其廣慈也有智慧醫療設備，並呼應這次雙城論壇的智慧治理、永續未來的主題。

「陸委會這樣搞，誰敢讓他們去夜市？」有市府官員透露，儘管去年蔣萬安到上海豫園體驗當地庶民文化，不過這次上海訪團，的確沒有規畫夜市等行程。