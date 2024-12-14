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新聞眼／雙城論壇設路障 抗陸打蔣安綠 賴政府一魚三吃

記者 周佑政
雙城論壇在台北舉辦，作為東道主的蔣萬安的政治角色舉足輕重。（記者王彥鈞／攝影）
雙城論壇在台北舉辦，作為東道主的蔣萬安的政治角色舉足輕重。（記者王彥鈞／攝影）

賴政府在雙城論壇設下路障，不外乎三個政治考量，首先是針對中國大陸長期對台壓迫的反制；其次，不對陸方要求照單全收，能安撫綠營內部的反中聲浪；第三，台北市長蔣萬安是藍營明日之星，不能讓蔣坐收兩岸交流的「政治紅利」。

台北上海雙城論壇邁入第15年，陸委會今年大動作封殺來訪成員。據了解，賴政府並不排斥兩岸各式交流，但從賴清德總統、國安單位到陸委會，對於兩岸交流的最重要也是不容退讓的前提，是對等與尊嚴。

今年的雙城論壇將在台北舉辦，賴政府起初持審慎樂觀的開放態度，但賴總統出訪前夕，國安單位發現，中共在台海周遭、第一島鏈內的軍事活動有愈來愈密集頻繁的趨勢，因此推估陸方近期可能發動「軍演」。

在此情況下，台方自然不允許「一手軍演威嚇、一手交流」的情況發生，也因此陸委會設下「但書」，有條件允許北市府舉辦雙城論壇；而考量陸方提出訪台參與雙城論壇的人員恐有「統戰」背景，尤其牽涉中共涉台系統重要官員來台，更是必須嚴審。

至於陸委會最終封殺包括上海市台辦主任金梅和媒體記者共11人，理由是中國「懲獨22條」影響兩岸正常交流。據了解，此舉主要是要凸顯大陸對台長期壓迫，包括動輒以軍事行動威嚇台灣；綠營方面認為，北京當局對台長期打壓，若台方對陸方赴台交流「照單全收」，不但綠營內部無法接受，民眾也會認為政府「沒有作為」。

此外，雙城論壇在台北舉辦，作為東道主的蔣萬安的政治角色舉足輕重。有民進黨立委私下直言，蔣萬安是國民黨未來可能問鼎大位的政治明星，當然也想透過雙城論壇，衝高自己的政治聲量，但台灣民眾普遍對大陸對台打壓厭惡，蔣希望獲取政治紅利，但恐是雙面刃。

雙城論壇 蔣萬安 中共

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