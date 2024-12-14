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雙城論壇封殺11人 陸委會：因懲獨22條 嚴審涉台官員

台灣新聞組／台北14日電
台北市長蔣萬安（左）去年赴陸參加雙城論壇由上海副市長華源（右）接機；今年華源率團訪台，訪團成員卻有11人遭陸委會封殺。（圖／北市府提供）
台北市長蔣萬安（左）去年赴陸參加雙城論壇由上海副市長華源（右）接機；今年華源率團訪台，訪團成員卻有11人遭陸委會封殺。（圖／北市府提供）

台北上海城市論壇邁入第15年，陸委會首次封殺來訪成員，包括上海市台辦主任金梅和媒體記者共11人遭剔除、無法赴台。陸委會則稱，中國「懲獨22條」影響兩岸正常交流，涉台官員訪台都會嚴審；而上海媒體團與論壇關聯性不高，駐台陸媒已可充分採訪。

台北市長蔣萬安表示遺憾，喊話中央「要對民主韌性有信心，開大門走大路」。

上海副市長華源將率102人訪團，昨起先遣團陸續抵台，17日將參與雙城論壇。但北市府知情人士透露，遭封殺的人員包括上海台辦主任金梅、副主任王立新和9家上海市媒體記者。

市府發言人殷瑋昨證實，陸委會僅核發91人赴台許可證，「北市府去上海時沒被『封殺』，上海團赴台北卻被嚴格審核，我們要怎樣站穩自己的立場？」

陸委會稱，國台辦發布「懲獨22條」並設舉報專線，嚴重影響兩岸正常交流，對台灣在陸與赴陸民眾構成嚴重人身安全風險，政府不可能坐視不管，所以中共涉台系統重要官員到台灣都會嚴格審查，以表達抗議和不滿，並要求與台灣民選政府溝通對話。

陸委會表示，中共加強對台文攻武嚇，國際社會持續關切台海與區域的嚴峻局勢，政府對專案申請案件須考量整體情勢，依「關聯性、專業性與必要性」審酌；9家上海市媒體記者無法訪台，陸委會說明，上海媒體團與論壇舉辦的關聯性不高，陸媒在台駐點記者有8家12人，已可充分採訪。

海基會秘書長羅文嘉表示，2022年以來解放軍機艦頻繁擾台，卻說要交流交心，中共對台統戰部門正式用語是「入島、入戶、入腦、入心」，一手刀槍棍棒威脅恐嚇，一手鮮花水果交心交流，「你相信嗎？台灣人很善良，但台灣人也沒有那麼傻」。

對上海台辦主任首次遭封殺無法赴台參加雙城論壇，羅文嘉說，「我建議中共如果認為雙城論壇很重要，在舉辦期間（軍演、對台騷擾）是否能停止個五天、一個禮拜也好，至少台灣人民會覺得有幾分心意。」他也希望北市府、蔣萬安能向陸方轉達。

北市府官員透露，市府對中央「既無奈又憤怒」，但主導權在陸委會，為求雙城論壇能如期登場，很多悶虧只能吞下去。雙城論壇原是一盤中央、地方，以及台灣、大陸互利的好棋，卻在中央頻下指導棋下，已快變成死棋，中央就如同金門陸艇事件一樣，「成事不足、敗事有餘」，「或許這就是民進黨的陽謀」。

上海方四名先遣工作團昨由上海台辦副主任李驍東率隊抵達，今天另一支先遣團也將會合，勘查相關行程、住宿飯店和會場。北市警局局長李西河說，將設「表達意見區」，歡迎、抗議都可表達，也讓進來的貴賓不受干擾。

北市府表示，陸方人員赴台需要許可證，前晚回報許可證核發91人。等於是直到上飛機前的最後一刻才拿到簽證。

雙城論壇歷年來訪規模 製表／地方中心、大陸中心
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雙城論壇 中共 蔣萬安

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