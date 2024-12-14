保密到家…對美軍購M1A2戰車 首批38輛抵台 改高雄下船

台灣向美國採購的M1A2戰車，首批38輛13日抵達高雄港外海。(美國陸軍資料照片)

台灣向美國採購108輛M1A2戰車，其中首批38輛戰車昨天抵台，原定由陽明海運「營明」輪載運，運抵基隆港，但船運改由長榮 大型貨櫃輪EF運抵高雄港第七貨櫃中心外海；軍事迷分析臨時更換下船地點，應是該處港口有偏遠封閉，外界很難一窺究竟，可保守國防機密。

由於事涉機密，連港區所轄的高雄港務警察總隊警方也未被通知要派員到場戒備，僅委由保安科代為告知攝影軍事迷禁止在昨天下午2時到傍晚5時飛行無人機 或空拍。

據了解，陸軍接收108輛M1A2戰車後，除了10輛保留在裝甲兵訓練指揮部，98輛將編為7個戰車連，其中駐地新竹湖口的584裝甲旅全旅換裝，269機械化旅也將換裝一個連駐守林口台地，擔負反登陸打擊任務，確保台北港及桃機兩處敵方可能發動突擊奪取的設施。

國軍採購108輛M1A2計畫名稱為「銳捷」，編列預算 新台幣405億元(約12.4億美元)，執行年度至2027年，美方2019年7月宣布出售，總價20億美元。由於兩方金額有相當差距，國軍對彈藥或周邊支援裝備預期減少採購量，後續另編列預算補齊。

此外，由於38輛戰車的駐地都在新竹或北部，此次在高雄港下船後，是否會浩浩蕩蕩用拖車從高雄運載至350公里遠的新竹湖口陸軍裝訓部，就像演習一樣攤在全民眼前，引發軍事迷一陣議論。

據悉美軍售台灣M1A2戰車，次型號為「T」，代表Taiwan，是美國替台灣客製化的車款。戰車長度僅車體為7.93公尺，如含主砲尺寸長度逾10公尺，而寬度是3.6公尺，相較一般自用小客車體型大得許多。其火力和防護力當今首屈一指，從波斯灣到俄烏戰爭，經歷無數實戰驗證，也是台灣未來地面戰力重要的一環。

M1戰車問世以來，就有地表最強、最貴戰車的綽號。以台灣此次採購M1A2T而言，單價大約是解放軍99A戰車的四倍。但是M1系列經歷兩次伊拉克戰場的洗禮，美軍在實戰中大敗敵軍，證明並非浪得虛名。M1A2T加入國軍，也帶來最新的科技與作戰概念。