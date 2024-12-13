台積電設廠效應 去年台人來美工作12.8萬人創新高

國人海外就業趨勢 製表／陳素玲

主計總處昨發布去年台人赴海外工作人數，隨著疫情 影響跨國流動因素逐漸消失，台人赴海外工作62.1萬人，較前1年大增14.8萬人、增幅31.1%，是近4年最高，但未回到疫情前高峰73.9萬人。

其中以赴中國大陸21.7萬人最多，但占比續降至35%的新低，較100年的占比62.2%高峰大幅滑落。

相形之下，去年前往美國工作者創統計以來最高，達12.8萬人，比疫情前的9萬至10萬人多。主計總處國勢普查處副處長譚文玲表示，過去美國工作簽證不容易取得，但近年隨著台積電 等廠商赴美設廠，工程師、高階幹部陸續赴美，帶動去年赴美工作人數創高。

此外，去年赴日韓工作人數增加2.8萬人，達6.8萬人，年增近7成，則是成長最快。譚文玲說，除了與台積電赴日本熊本設廠有關外，多少和台人喜愛日韓文化也有關係。

主計總處調查顯示，從2009年統計赴海外工作人數以來，由66.2萬人到2019年達到73.9萬人高峰，2020年因美中貿易與科技爭端，供應鏈重組及疫情影響跨境移動等效應，赴海外工作人數驟降，2021年降至31.9萬人低點；後隨疫情影響弱化，2022年及2023年人數持續增加，但仍未回復疫情前水準，2022年增加15.4萬人到47.3萬人，2023年再增14.8萬人到62.1萬人。

去年台人赴海外工作國家，以赴中國大陸（含港澳）21.7萬人、35%最多，其次是美國12.8萬人、占20.6%，東南亞 9.2萬人、占14.8%，日韓6.8萬人、占11%，合計占8成1。

主計總處表示，從絕對值來看，赴中國大陸人數仍是增加最多，但受生產成本上升及台商回流轉單效應影響，赴陸工作人數占比逐年下降，前往東南亞及美國工作的占比明顯上升，東南亞從11%上升到17.2%，去年回降到14.8%；赴美工作人數占比則從2013年11.2%升至去年20.6%；赴日、韓、紐、澳等其他國家的占比去年也增至近3成。

觀察年齡層變化，去年赴海外工作的人，30至49歲有31.6萬人、占50.9%最多，其次是50歲以上占31.8%，15至29歲占17.4%。

2022年隨疫情趨緩，台人赴海外工作人數開始增加，去年15至29歲及30至49歲者以赴日韓增加較多；50歲以上者則以赴大陸（含港澳）增加較多。