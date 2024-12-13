美眾院通過年度國防授權法 3億美元投入美台安全倡議

美國聯邦眾議院提出最高3億美元的美台安全合作倡議，協助台灣抵禦侵略。(記者黃仲裕／攝影)

美國聯邦眾議院11日表決通過2025財年國防授權法（ＮＤＡＡ），明年度國防預算 規模達8950億美元；包含替基層軍人加薪，投資嚇阻中國大陸，並提出最高3億美元的美台安全合作倡議，協助台灣抵禦侵略。

眾院以281票贊成、140票反對，通過年度國防授權法，下一步將送交參議院審議，兩院都順利通過後，才能送交白宮由美國總統拜登 簽署成案。

法案將「嚇阻中國」作重點，撥款156億美元給太平洋威懾倡議（Pacific Deterence Initiative）以強化美國在印太區域的嚇阻和防衛部署；並為印太司令部在拜登政府預算編列的基礎上，增加超過4.9億美元。

針對台灣，法案提到要成立台灣安全合作倡議，授權國防部 最多投入3億美元，以確保台灣維持足夠的自我防禦能力，協助領域包含符合美國出口標準的構改、情偵監能力、反裝甲能力、雷達、人為操縱及無人機能力、防禦性的網路能力、整合防空與飛彈系統、反艦飛彈、海岸防禦能力與彈藥等。

法案授權國防部及國務院從庫存撥出防禦物資及服務給台灣，且對於同樣軍援台灣的外國合作夥伴，美國也可以撥補同等物資給這些夥伴；法案授權美台共同建立軍事創傷聯合護理計畫。

此外，國會意見指出，台灣海軍可在適當狀態下，受邀參與2025年的環太平洋軍演。

法案要求美國、歐盟與英國定期磋商，協調應對北京犯台、海上封鎖台灣、奪取外島等情境；法案也要求總統向參眾兩院外委會報告，說明解放軍封鎖或隔離台灣30天及180天時，所產生的經濟衝擊。