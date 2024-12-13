我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

張曼玉電影中沒穿內衣「激凸」演出 劉德華讚：很性感

為何多個州房租節節升 原來是房東被教導這麼做

美眾院通過年度國防授權法 3億美元投入美台安全倡議

記者張文馨、國際中心／綜合13日電
美國聯邦眾議院提出最高3億美元的美台安全合作倡議，協助台灣抵禦侵略。(記者黃仲裕／攝影)
美國聯邦眾議院提出最高3億美元的美台安全合作倡議，協助台灣抵禦侵略。(記者黃仲裕／攝影)

美國聯邦眾議院11日表決通過2025財年國防授權法（ＮＤＡＡ），明年度國防預算規模達8950億美元；包含替基層軍人加薪，投資嚇阻中國大陸，並提出最高3億美元的美台安全合作倡議，協助台灣抵禦侵略。

眾院以281票贊成、140票反對，通過年度國防授權法，下一步將送交參議院審議，兩院都順利通過後，才能送交白宮由美國總統拜登簽署成案。

法案將「嚇阻中國」作重點，撥款156億美元給太平洋威懾倡議（Pacific Deterence Initiative）以強化美國在印太區域的嚇阻和防衛部署；並為印太司令部在拜登政府預算編列的基礎上，增加超過4.9億美元。

針對台灣，法案提到要成立台灣安全合作倡議，授權國防部最多投入3億美元，以確保台灣維持足夠的自我防禦能力，協助領域包含符合美國出口標準的構改、情偵監能力、反裝甲能力、雷達、人為操縱及無人機能力、防禦性的網路能力、整合防空與飛彈系統、反艦飛彈、海岸防禦能力與彈藥等。

法案授權國防部及國務院從庫存撥出防禦物資及服務給台灣，且對於同樣軍援台灣的外國合作夥伴，美國也可以撥補同等物資給這些夥伴；法案授權美台共同建立軍事創傷聯合護理計畫。

此外，國會意見指出，台灣海軍可在適當狀態下，受邀參與2025年的環太平洋軍演。

法案要求美國、歐盟與英國定期磋商，協調應對北京犯台、海上封鎖台灣、奪取外島等情境；法案也要求總統向參眾兩院外委會報告，說明解放軍封鎖或隔離台灣30天及180天時，所產生的經濟衝擊。

拜登 預算 國防部

上一則

陳文茜罹更惡的黑色素癌已擴散 1封信逼淚「這一生沒有遺憾」

下一則

衛福部涉霸凌 8申訴僅3案成立 挨批未記取勞動部教訓

延伸閱讀

川普第二任期意在「驚喜開局」 邀中國扮配角

川普第二任期意在「驚喜開局」 邀中國扮配角
國務卿：拜登政府再向烏克蘭提供5億美元軍援

國務卿：拜登政府再向烏克蘭提供5億美元軍援
市公益維護人致信拜登 「保護紐約移民免受川普、亞當斯影響」

市公益維護人致信拜登 「保護紐約移民免受川普、亞當斯影響」
「所有人都活在川普時代」時代雜誌：正見證其巔峰

「所有人都活在川普時代」時代雜誌：正見證其巔峰

熱門新聞

民眾黨主席柯文哲。圖／聯合報系資料照片

角落硬碟忘處理 柯文哲「8張鉅額支票」遭查獲 見證物愣了

2024-12-10 13:21
圖為陳文茜8月出席前民進黨主席施明德語錄「我只帶來信心」新書發表會。(報系資料照片)

肺腺癌確定復發「我賭輸了」 陳文茜：願我靜心走完這段病程

2024-12-06 19:23
薄瓜瓜在X上，刊出自己和新娘許惠瑜的婚宴開舞擁吻照片。（薄瓜瓜推特X截圖）

薄瓜瓜秀南園婚禮擁吻照 她獲讚「勇敢的台灣女孩」

2024-12-12 10:35
資深藝人鮑正芳。記者林俊良／攝影

躲兵役？台資深女星兒子滯留大陸遭判刑

2024-12-11 15:46
薄瓜瓜與許惠瑜在新竹南園舉辦結婚喜宴，許惠瑜在加拿大Crimson Education機構任職的畫面曝光，展現出眾的氣質，標緻的美女。（影片截圖）

薄瓜瓜大婚／妻子許惠瑜正面照曝光 兩人在哥大相識

2024-11-23 02:20
民眾黨主席柯文哲（中）今下午遭北檢提訊，隨後又乘坐轎車前往廉政署接受偵訊。（記者曾原信／攝影）

柯文哲滿頭灰白髮畫面曝光 黃國昌長嘆一口氣

2024-12-11 09:51

超人氣

更多 >
詐騙電話多來自這4州 看到這些區號提高警覺

詐騙電話多來自這4州 看到這些區號提高警覺
薄瓜瓜秀南園婚禮擁吻照 她獲讚「勇敢的台灣女孩」

薄瓜瓜秀南園婚禮擁吻照 她獲讚「勇敢的台灣女孩」
9項好市多Kirkland商品「不輸知名品牌」 美食作家說必買

9項好市多Kirkland商品「不輸知名品牌」 美食作家說必買
國務院新規生效 中國訪問學者可在美直接轉換身分

國務院新規生效 中國訪問學者可在美直接轉換身分
周杰倫4場演唱會為何都邀他？2人這層關係曝光

周杰倫4場演唱會為何都邀他？2人這層關係曝光