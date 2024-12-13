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雙城論壇黑名單 陸委會封殺上海台辦主任、陸媒共10人

記者楊正海、李承穎／台北13日電
陸委會副主委梁文傑。(本報資料照片)
陸委會副主委梁文傑。(本報資料照片)

台北上海雙城論壇將於17日登場，上海市副市長華源在內的102人將在16日抵台，陸委會不但設下「隨時延辦」但書，並稱入台名單還要市府補件；據指出，原本要隨團的上海市台辦新任主任金梅及9位大陸媒體記者直接「審核不過」，陸委會也不通知是否補件等理由，形同「直接封殺」。

上海市台辦新任主任金梅，今年9月到任，她此前擔任上海市浦東新區區委常委，上海國際旅遊度假區管委會黨組書記、常務副主任。

具上海台辦主任身分的大陸人士，曾有訪台紀錄，金梅的前任鍾曉敏，今年6月中旬曾以上海台辦主任身分，率上海訪問團至台北，為雙城論壇探路，除拜會台北市長蔣萬安，鍾曉敏還考察台北環保、社會、文化等市政建設。

鍾曉敏也是2020年新冠疫情後首次有上海市台辦主任來台，當時大陸影星胡歌還與鍾曉敏搭同一班飛機抵台，被認為稍微緩和了當前兩岸關係緊繃氛圍。

據指出，今年9月就任的上海市台辦主任金梅，以及9名陸媒記者原本要隨團，但已得知的消息卻是這10人審核未過，陸委會也未告知是否要這些人補件等方向，形同「直接封殺」。

據知情人士指出，令人納悶的是「媒體為什麼也不行？」雙城論壇原是一盤中央、地方，以及台灣、大陸互利的好棋，卻在中央頻下指導棋下，已快變成死棋，就如同金門陸艇事件一樣，「成事不足、敗事有餘。」

陸委會昨表示，前天就公布雙城論壇同意函給台北市政府，也確認市府已經收到，並特別在函中提到「補件」的相關資料。但北市府至昨晚為止，仍沒有收到補件公文；也就是說「哪些人可以來、哪些人不能來」所要求的補件，北市府都還沒收到陸委會的公文。

台北上海雙城論壇，陸委會宣布「有條件」同意，但書是中共對台威嚇不再惡化。台北市長蔣萬安昨天希望陸委會進一步說明情勢惡化的定義與範圍；陸委會副主委兼發言人梁文傑回應，中央政府一定是綜合考量國家利益，「如果不得已做了決定，也是由中央政府來負責」。

對於蔣萬安要求說明「惡化」定義，行政院發言人李慧芝昨表示，所謂「惡化」並非單一指標，而是綜合情勢判斷。陸委會綜規處副處長陳淑媚則表示，情勢分析並非單一指標，而是綜合評估後再來妥善處理。

陳淑媚昨在行政院會後記者會指出，陸委會與台北市府充分討論，在溝通過程中也特別提到如果兩岸氛圍惡化，希望論壇延後，台北市政府也表達理解和尊重，雙方互動良好，充分保持溝通。

由於上海市副市長華源等102人即將於16日抵台，但蔣萬安稱還沒收到陸委會要訪團成員補件的公文。陳淑媚解釋，同意函昨已交給台北市政府，函中也提到補件相關資料，並依照政府政策及相關法律規定來辦理，北市府也表示理解。

大陸學者則分析雙城論壇應繼續舉辦的理由，上觀新聞報導，上海市公共關係研究院執行院長李秘表示，雙城論壇是上海對台交流的品牌項目，也是兩岸交流的重要平台。一方面，當前城市交流在兩岸交流中發揮獨特而重要的作用，未來城市交流的作用會愈來愈大；另一方面，大陸也要找準切入點、找對交流內容。

上海台辦前主任鍾曉敏曾訪台。(本報資料照片)
上海台辦前主任鍾曉敏曾訪台。(本報資料照片)

雙城論壇 疫情 中共

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