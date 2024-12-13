台國安團隊林飛帆、徐斯儉訪美 會川普陣營中階職

根據路透引述消息人士報導，台國安會副秘書長林飛帆（圖）和徐斯儉正訪美，會見總統當選人川普交接團隊人士。(本報資料照片)

路透引述五名消息人士報導，台國安會副秘書長林飛帆和徐斯儉正訪美，會見總統當選人川普 交接團隊人士，會晤對象可能是位居中階政治職位的共和黨 人，這顯示台灣正努力與即將上任的川普政府建立關係。

總統府發言人郭雅慧昨天表示，國安團隊的訪問交流是例行工作，沒有進一步的評論。

中國大陸外交部發言人毛寧則重申，「我們敦促美方恪守一個中國原則和中美三個聯合公報，慎重處理台灣問題，不要向『台獨』分裂勢力發出任何錯誤信號」。

不願具名消息人士指出，林飛帆、徐斯儉和幾名其他人員，本周已前往華府 參加相關會談。路透這篇發自華盛頓的報導說，尚無法確認美方由誰參與會議或議程。

據媒體報導，美方也點名曾在川普第一次任期時台駐美代表處政治組長、現任台北市議員趙怡翔前往。此舉也被認為是台灣致力推展與川普陣營連結的努力成果。

路透說，林飛帆與徐斯儉訪美之際，正值中國軍方在台灣海峽附近加強活動，台灣指稱北京此舉是為川普新政府及美國盟友設下「紅線」。

消息人士表示，他們將與川普交接團隊成員見面，但考慮到台灣和美國官員進行任何會談都會觸碰北京敏感神經，將上任的川普政府最高職位提名人不會參與會面，會晤對象「可能是中階政治職位的共和黨人」；「可以肯定地說」林飛帆和徐斯儉正與川普交接團隊會面。

路透說，川普在11月大選中獲勝，台北寄望他能對北京採取強硬路線，卻也因川普說台灣應付費換取美國保護而感到焦慮。

路透報導，台北可能會達成新一波大型軍購案，展現其嚴肅看待川普「保護費」一說。