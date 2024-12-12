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情勢惡化就延後…雙城論壇陸委會有條件放行 形同程序杯葛

記者陳宥菘、李承穎、楊正海、林佳彣／台北12日電
陸委會11日宣布有條件同意台北市舉辦雙城論壇。若無意外，上海副市長華源可望於16日率團來台出席論壇。圖為去年雙城論壇，台北市長蔣萬安（左）抵上海時，華源（右）到場接機。（圖／北市府提供）
陸委會11日宣布有條件同意台北市舉辦雙城論壇。若無意外，上海副市長華源可望於16日率團來台出席論壇。圖為去年雙城論壇，台北市長蔣萬安（左）抵上海時，華源（右）到場接機。（圖／北市府提供）

陸委會昨日宣布同意雙城論壇17日在台北舉辦，但設有但書。陸委會副主委梁文傑說，為營造兩岸和諧氣氛，政府願釋出最大善意，先同意上海訪團來台參加雙城論壇，但如果現在起到論壇舉辦的這段期間，中共對台施壓情勢惡化，將隨時要求北市延後雙城論壇活動，知情人士認為這形同「程序杯葛」。

雙城論壇是目前兩岸僅存極少數官方對話平台，自2010年起，台北與上海每年輪流舉辦論壇及互訪，迄今已連續舉辦14屆、簽署45項議題合作備忘錄（MOU）。即便2020年至2022年疫情三年，仍透過線上舉辦，未曾中斷。

近日傳出政府不排除以解放軍對台軍事脅迫為由，喊停雙城論壇，使雙城論壇今年能否順利舉辦備受關注。梁文傑昨日在陸委會例行記者會宣布雙城論壇的審核已通過，但有附加條件。

梁文傑指出，雙城論壇舉辦十幾年來，中共對台野心不變，侵擾是變本加厲。中共的策略向來是「一手交流、一手武嚇」，在解放軍機軍艦擴大擾台，國軍現在日夜戒備的情況之下，是不是還適合迎接中共官員來訪？但北市府還是認為雙城論壇「有舉辦的必要」。

對於所謂施壓「惡化」是否有具體判斷標準？梁文傑稱，惡化有非常多種，政府必須考慮各種因素，不會用一個單一的指標。至於北市提交的上海訪團102人名單是否已全數獲得入台許可？梁文傑說，目前已通案同意，但部分名單還要等北市補齊文件後，才會發證。

對此，北市府知情人士表示，兩岸事務的准駁，權責本就是中央，從不是地方政府，沒聽過陸委會「隨時延辦」的說法，甚至不知道要補件的上海團名單和期限，陸委會表面上同意，實際上設下更多困難，形同「程序杯葛」，論壇是否來得及辦恐有變數。

台北市政府發言人殷瑋昨天表示，陸委會認可北市府堅持兩岸城市交流應繼續，會配合中央核准期程做準備。至於補件一事，陸委會還沒說誰要補與何時補。

本屆雙城論壇是市長蔣萬安上任後首次在台北舉辦，也是睽違六年再度於台北實體舉辦。台北市長蔣萬安昨天上午表示，台海兵凶戰危，但愈緊張愈困難，愈需要溝通交流，希望雙城論壇能繼續辦下去。

行政院長卓榮泰呼籲北市府借鏡馬辦陸生團活動帶來的風波，思考這對國內情勢是好是壞，如果一定要辦理，也要在兩岸關係平緩的狀況下，對來訪的各位朋友，也要做很好的溝通跟有效管理，才能避免引起不必要的衝突。

大陸國台辦發言人朱鳳蓮昨日上午表示，希望雙城論壇能夠順利圓滿。至於陸方是否因即將到來的雙城論壇，近期對軍演刻意低調？朱鳳蓮指這是沒有根據的猜測。

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