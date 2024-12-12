解放軍部署與賴清德出訪有關？ 美方不認同

賴清德總統（中）出訪過境關島。(圖／總統府提供)

中華民國總統賴清德 總統日前出訪時過境夏威夷、關島有關，台灣國安高層官員指出中國大陸在台灣海峽及其周邊水域的軍事活動顯著增加，對此，路透引述一名美國軍方官員表示，大陸在東海和南海的海軍部署有所增加，但與過去其他大型演習一致，美軍官員還說，不認為這些軍事活動與賴清德出訪有關。

這篇發自華盛頓的報導指出，美方這項評估與台灣的聲明形成鮮明對比，台灣稱解放軍 此次部署是近30年來最大規模的一次。報導稱，中國大陸軍方尚未發表評論，也沒有證實正在進行任何演習。

外界預期中國大陸會進行軍事演習，表達對賴總統出訪時過境夏威夷和關島的不滿。但這名美國官員不認為中國的部署與賴清德出訪有關。

這名官員表示：「我們並不認為東海和南海的活動，是對賴總統過境的回應。」該官員說，「這項活動是過去幾年解放軍軍事態勢和軍事演習更加擴增的一部分。這些活動正在破壞穩定，並有引發局勢升級的風險。」

此外，中央社報導，根據美國國防授權法案最新版本，美國國防部 明年最高可動用3億美元推進台灣安全合作倡議，透過提供軍備及關鍵作戰訓練協助台灣抵禦侵略。國會幕僚指出，這項倡議有部分參考美國與烏克蘭現行合作模式，允許美國為盟友或夥伴直接向私人企業採購軍備。

法案指出，國防部及國務院可透過這項倡議，強化台灣反裝甲、無人機，長程精準打擊、電子戰及反電子戰、水下作戰及綜合防空與飛彈防禦實力。法案也授權提供台灣雷達、反艦飛彈、安全通訊設備、彈藥、情報、監視和偵察支援及關鍵作戰訓練等。