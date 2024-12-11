新聞眼／一再示警軍演 賴政府劍指雙城論壇 兩岸交流難樂觀

陸委會副主委梁文傑曾公開指出解放軍軍演，會影響台方對大陸人士赴台交流審查跟開放。（記者陳政錄／攝影）

台灣媒體這幾天都在拚命「找軍演」，在國安人士「全力襄助」下，似乎兩岸必須面對又一次的軍事緊張。與此同時，暌違六年將再度於台北實體舉辦的雙城論壇，因政府一再示警解放軍 「軍演」，傳出遭政府否決或大砍訪團名單的可能性不斷上升。

雙城論壇已到了政府公布審核結果的關鍵時刻，連日經由台方國安人士與國防部 不斷「披露」消息，似乎整個黃海、東海到南海一帶已經滿布解放軍艦，隨時可能宣布演習，若沒有宣布，也是規模遠較前幾次對台演習來得更大的海上軍事動員。

解放軍東部戰區沒有宣布消息，海事局、海警局官網也沒有航行警告，中國大陸國防部、外交部接連被問到軍演議題都只重申反對台獨的立場，但與大陸的低調相比，台方政府對「聯合利劍C」之所以「寄予厚望」，劍指雙城論壇的意味愈來愈濃。

今年10月中旬，陸委會、海基會偕記者到馬祖時，陸委會副主委梁文傑就曾公開指出解放軍軍演，會影響台方對大陸人士赴台交流審查跟開放；針對雙城論壇，梁文傑再度強調「交流、溝通，一定要氛圍好」，在多次對兩岸交流「前提」宣示後，搭配國安人士不斷透過媒體「詳述」共軍 海上布局、甚至說「1996年以來最大規模」，雙城論壇照常舉辦似乎就變得「不合時宜」。

賴政府上任後，陸委會對藍營執政縣市進行兩岸交流的「不歡迎」態度早有端倪。例如官員曾說就算由上海市長龔正來台，但因其非該市一把手，「層級不會太高」；今年南投舉辦「兩湖論壇」也曾因中央審核太晚通過而被迫延期，之後更是低調舉辦。

只不過，賴政府如此對兩岸地方政府交流擺臉色，實際上也是打臉賴總統「推動健康有序交流」的宣示。近日台方持續藉由「軍演」塑造兩岸敵意升高態勢，如果最後果真影響到雙城論壇，未來對兩岸各項交流的復甦將更難找到樂觀理由了。