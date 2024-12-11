回應軍演 陸委會恐喊停雙城論壇 北市：沒不准道理

今年台北上海雙城論壇預計17日登場，陸委會11日要說明政府對此案的基本立場。圖為去年8月台北市長蔣萬安（右）在雙城論壇與上海市長龔正握手合影。（中央社）

今年台北上海雙城論壇預計下周二（17日）登場，此案仍在賴政府審查階段。知情人士透露，鑒於預定舉行的日期趨近，陸委會預定今天說明政府對此案的基本立場，若北京當局持續對台進行軍事脅迫，不排除喊停雙城論壇。

知情人士指出，這段時間以來，政府的立場很明確，兩岸交流與溝通，一定要氣氛好；近日解放軍 在鄰近海域的動作頻頻，已對台灣形成壓力。「我方持續、高度關注這件事情（指對台軍演）是否發生」。但他也說，情勢仍在動態發展中，台方對兩岸交流的立場一貫且明確，否則交流也沒有多大意義。

對於台方擬將大陸對台的軍事脅迫作為雙城論壇舉辦准駁的依據，陸委會昨天回應本報系聯合報表示，政府對於各種情況都在掌握研析當中。

中國大陸日前在東南沿海畫設「保留」空域，但至截稿前尚未宣布對台軍演。上述人士援引近日國防部 官員披露的訊息指出，解放軍現在的動作就像「沒有宣告軍演的軍演」，台方會密切關注情勢變化。

針對台方可能因大陸軍事動作封殺雙城論壇來回擊大陸，北市府表示，截至昨晚還沒收到雙城論壇審查過不過的消息，依慣例今天應會有審查結果。知情人士已推演3種可能情況，最糟就是全團封殺，在論壇邁入第15年中斷。

市府知情人士說，北市府送件後雖未被要求補件，但審查氣氛詭譎，之前陸委會就曾說「交流氣氛要好」，這兩天民進黨從中央到民代不斷釋出「共機擾台，雙城論壇停辦」訊息，國防部近期也積極發布解放軍機擾台訊息，的確有感覺到一點「刻意」。

這名人士認為，雙城論壇行之多年，實在沒有不准的道理。他說，正在送審的雙城論壇可能有3個結果，最順利的狀況就是上海方102人名單全都通過，次好就是有幾個人刻意不給過，最糟就是陸委會用各種理由不給過、全盤封殺雙城論壇。「的確3種狀況都有可能，目前市府還沒有收到最後訊息。」

2022年因新冠疫情 ，時任台北市長柯文哲曾和上海以視訊方式辦雙城論壇。但北市府人士說，如果今年雙城論壇橫生波折，即使改視訊會議也要經過陸委會審查核准，上海方甚至北京也不見得願意，「北市府會很被動」。