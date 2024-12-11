台美貿易倡議首批協定生效 FTA積木堆好一半？

台美21世紀貿易倡議首批協定10日生效，行政院長卓榮泰稱這是台美關係發展非常重要的一天。（記者杜建重／攝影）

台美昨天共同宣布，台美21世紀貿易倡議首批協定昨起生效。行政院經貿談判辦公室表示，協定生效有助推動貿易便捷化，並提升中小企業進入美國市場機會，雙方將設立中小企業對話聯絡機制。

首批協定生效，行政院長卓榮泰認為，這是台美關係發展非常重要的一天，證明彼此都走在正確與相同道路上，有助未來持續發展多邊跟雙邊關係。中央社報導，美國貿易代表戴琪 感謝台灣夥伴協助達成這個重要里程碑，稱這是加強美台經貿關係的重要一步。

台美21世紀貿易談判被視為簽署自由貿易協定（FTA）的前期準備，有共識的議題先談先簽，再以堆積木方式逐步完善FTA；台美去年6月簽訂首批協定，歷時1年半後，協議在昨天生效。至於第二階段議題農業、勞工、環境等，先前因美國大選 暫停，知情官員表示，預計明年1月20日美國新政府上任後繼續處理。

中央大學經濟系教授吳大任說，川普原本就不談市場開放，而且早就放話要加關稅 ，「他上台加稅都來不及，怎麼可能用FTA降稅？」

商總理事長許舒博則說，在自動化、通關給予特殊待遇是件好事，但更重要的是關稅問題，因此更希望台美盡速簽訂FTA。他表示，台灣處於非常艱困的外交環境，很多區域經濟組織無法加入，面臨被課徵更高關稅，台灣產品再好，關稅往上加會失去國際競爭力，對整體經貿不是好事，甚至台商必須選擇其他地點生產，進而衝擊經濟發展。