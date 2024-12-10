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工商協進會秘書長朱曦 參加兩岸企業家峰會驟逝

記者賴錦宏、陳宥菘／台北10日電
工商協進會秘書長朱曦9日在廈門參加兩岸企業家峰會期間突傳辭世。（本報資料照片）
工商協進會秘書長朱曦9日在廈門參加兩岸企業家峰會期間突傳辭世。（本報資料照片）

工商協進會秘書長朱曦昨天在廈門參加兩岸企業家峰會期間突傳辭世，工商協進會指出，已派員陪同朱曦的夫人前往大陸。海基會昨晚表示，已聯繫其家屬，將視家屬需要，全力協助處理善後事宜。

兩岸企業家峰會昨在廈門舉行，朱曦以兩岸企業家峰會台方副秘書長、工商協進會秘書長身分出席。

朱曦為曾任經濟部國貿局雙邊貿易第一組長、陸委會企畫處長、港澳處長、駐香港「台北經濟文化辦事處」處長、駐WTO代表團常任副代表，駐菲律賓副代表等。退休後擔任工商協進會秘書長。

昨聽聞朱曦在廈門離世的消息後，陸委會同仁都非常惋惜。朱曦在陸委會港澳處長任內推動台灣駐港機構「中華旅行社」更名為台北經濟文化辦事處有功，並於2011年再任台北經濟文化辦事處長。

熟悉朱曦人士說，朱曦工作能力非常強，在陸委會企畫處長任內，適值馬英九當選總統，賴幸媛擔任陸委會主委，兩岸進入大交流、大合作階段，朱曦主導並執行多項兩岸政策規畫，包括與兩岸民間團體代表溝通，赴中南部與工商界座談等。他並針對兩岸共同打擊犯罪、大陸配偶權益保障、大陸學歷採認與陸生來台政策等，涉及的專業法規與兩岸交流所衍生的問題等，都做過深入的專案研究。

在陸委會港澳處長任內，朱曦促成港澳「台北經濟文化辦事處」成立，曾陪同時任主委的賴幸媛赴港澳揭牌。而他出任台北經濟文化辦事處長期間，堪稱是台港關係最好的時期。

馬英九 退休 香港

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