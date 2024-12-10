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兩岸企業家峰會 宋濤倡合作戰勝分裂 劉兆玄提產業合作

特派記者謝守真／廈門10日電
2024「兩岸企業家峰會」年會9日登場，中國大陸國台辦主任宋濤（右）於當日午間會見峰會台灣方面理事長、前行政院長劉兆玄（左）一行。（記者謝守真／攝影）
2024「兩岸企業家峰會」年會9日登場，中國大陸國台辦主任宋濤（右）於當日午間會見峰會台灣方面理事長、前行政院長劉兆玄（左）一行。（記者謝守真／攝影）

2024年兩岸企業家峰會年會昨在福建廈門登場，中國大陸國台辦主任宋濤會見峰會台方理事長、行政院前院長劉兆玄時強調「兩岸都是一家人」，團圓合作融合必會戰勝分裂。劉兆玄則提出提升兩岸產業合作等6點建議。

大陸全國政協主席王滬寧就峰會致賀信指出，大陸將堅持一中原則和九二共識，堅決反對台獨分裂和外來干涉。他並呼籲兩岸企業家峰會要繼續發揮橋梁紐帶作用，增進兩岸交流交往，推動兩岸經濟合作高質量發展，壯大中華民族經濟。

今年峰會年會主題為「打造兩岸新時代產業鏈，促進兩岸經濟融合發展」。劉兆玄提六點意見包括：擴大兩鏈融合發展提升雙方合作層次；協助台商參與信創（信息技術應用創新）強化自主產業體系；推動數位經濟融合開展綠色經濟合作；順應台商策略轉變採取有力支持措施；參與區域經濟發展攜手進軍海外市場；支持福建探索新路推動古雷寧德項目。

劉兆玄說，峰會已選定新能源汽車、智能裝備製造、工業互聯網和節能環保等重點領域，優先推動兩岸產業鏈供應鏈合作，呼籲大陸產業更重視台企的關鍵價值和合作潛力，也期待大陸主管部門給予更強力政策支持，共同推動新時代兩岸產業鏈的融合發展。

劉兆玄表示，過去兩岸產業鏈的合作層次偏低，台企與大陸產業生態圈融合程度不足。目前大陸致力發展自主強韌的產業供應鏈，應該是推動雙方產業鏈深度融合的新契機。

劉兆玄指出，台灣的資訊產業已建立全球競爭優勢，近年來也積蓄提供軟硬體整合加值服務的能量，包括雲端及AI應用等方面。

宋濤會見劉兆玄時稱，中共總書記習近平高度重視此次年會。他說，要交流、要合作、要和平、要發展是兩岸同胞共同心願，兩岸都是一家人，都是中國人，一家人就應常來常往，盼台灣企業家秉持民族大義繼續為兩岸經濟交流合作、融合發展多作貢獻。

兩岸企業家峰會將一連舉行兩天，包括聯發科董事長蔡明介、台灣電電公會理事長李詩欽、冠捷集團總裁宣建生、中國信託慈善基金會副董事長陳國世 、台灣商總理事長許舒博、台灣機械公會理事長莊大立等超過150人出席。

供應鏈 雲端 一中原則

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