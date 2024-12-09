解放軍將對台軍演？中國相關部門尚無任何消息

外傳解放軍將對台軍演，但至9日中午，中共相關單位都沒有公布與對台軍演相關的消息。圖為解放軍東部戰區10月舉行「聯合利劍2024B」演習時，台空軍IDF經國號戰機掛彈支援進駐台東志航基地戰備。（記者尤聰光／攝影）

賴清德總統出訪回台前後，國安人士即不斷釋出解放軍 可能再度對台軍演的消息，台國防部 9日上午更開設應變中心，聲稱解放軍今日起至11日，於浙江及福建以東一帶空域，開設7處空域保留區。但截至發稿為止，解放軍各單位、中國民航與海事部門官網，都尚無國防部所提及的相關訊息。

本報9日中午查詢，包含中國福建海事局旗下7個分支局、浙江海事局旗下6個分支局，以及東南沿海各省海事局，都沒有發布軍事演習的航行警告。至於中國民航局也沒有相關的公告。

此外，中國國防部、解放軍東部戰區、南部戰區、北部戰區、空軍、海軍、陸軍、火箭軍等各大軍區、軍種，亦未發布任何對台軍演的消息，僅東部戰區微信 9日發布最近防空部隊在「塞外某駐訓場」進行防空飛彈試射演習的消息，但畫面在「大漠」地區，顯然不靠近沿海，而東部戰區微博9日也公布「百餘名」武警福建總隊特戰隊員進行實戰化訓練。

作為先前幾次對台軍演前的重要訊號，解放軍報9日頭版也並未有批評民進黨政府的文章，近日主要的媒體如人民日報、新華社皆未有針對賴政府推出「評論員文章」、「鐘聲」、「時評」等高規格的評論文章。

與此同時，兩岸企業家峰會正在廈門舉行，台北—上海雙城論壇則預計17日在台北登場，若解放軍選擇在此時展開所謂的「聯合利劍—2024C」對台軍演，恐衝擊當前兩岸相關交流活動的氛圍。