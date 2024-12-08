雙城論壇要求上海市長對等出席被拒？蔣萬安：別腦補

「2024台北上海城市論壇」12月17日登場，台北市長蔣萬安表示，秉持對等、尊嚴、善意、互惠的原則舉辦。（本報資料照片）

雙城論壇將在17日登場，有媒體報導北市曾要求上海方「市長層級對等、解放軍 軍機不擾台」但最終似乎妥協，上海仍由副市長參加。對此，台北市長蔣萬安昨受訪指出，沒有這麼多曲折的劇情，相關報導，覺得想像力實在太豐富「有相當多腦補內容」。

蔣萬安出席台北青年理想生活節活動受訪 ，對於6日在議會總質詢時，因中山女高事件與議員爭論，有點動怒，蔣萬安強調「一事歸一事」，台灣的年輕人非常成熟、獨立，而且有自信，也有思辨的能力，應該要對台灣年輕人有信心，對於任何物化女性、貶低學生的言論，一定是反對而且譴責。

至於雙城論壇是否受中山女高的事件影響？蔣萬安說，雙城論壇行之多年，已經是第15年舉辦，一定是秉持對等、尊嚴、善意、互惠的原則，而且也會依法、依規定、依照慣例要向中央陸委會來申請，也會遵照陸委會相關的規定來舉辦雙城論壇。

另外，外傳北市曾要求「市長層級對等、解放軍軍機不要擾台」但最終似乎妥協，蔣萬安說，雙城論壇的溝通都有長期的默契，沒有這麼多曲折的劇情。他看到相關的報導覺得想像力實在太豐富，有相當多腦補的內容。

他說，其實雙城論壇，已經舉辦第15年，都有相關的慣例，依照規定舉辦。去年他率團到上海去，也都是秉持這樣的原則，對等、尊嚴、善意、互惠。今年也不例外，所以有信心可以將雙城論壇辦好。

國民黨立委李彥秀認為，即將於17日登場的雙城論壇，是兩岸關係重要的「試金石」，本次上海訪團將有102人來台參與論壇，也是兩岸關係進一步惡化，還是迎來春暖花開的重要契機。呼籲中國大陸停止非必要的軍事演習與行動，和緩兩岸緊張的氣氛。

李彥秀強調，民進黨也要展現尊重民主自由人權和言論自由的普世價值，前總統蔡英文 曾說：「沒有一個人必須為他們的認同道歉」，蔡英文沒有完成的理想，賴清德 應該要努力實踐。雞蛋裡挑骨頭非常容易，但是要看見對手的優點，尊重差異展現包容，才是文明社會的展現。