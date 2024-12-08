冷眼集／綠色玻璃心 逼出了陸生的眼淚

復旦大學女學生宋思瑤被問到對台灣棒球隊獲「世界12強棒球賽」冠軍時，脫口說要向「中國台北」隊祝賀，結果引發軒然大波。（本報資料照片）

世界12強棒球賽中華隊選手陳傑憲 等人一路不被看好下卻能奪冠，賽後紛紛落下男兒淚，選手的故事凸顯台灣處遇縮影，激發出國民自信心；但陸生一句「中國台北」卻引發綠營如影隨形抗議，甚至傳出陸委會要祭懲處，這次是「綠色玻璃心」逼出了陸生的眼淚。

陳傑憲在冠軍戰中擊出三分全壘打，繞壘時在胸前比出一個框，賽後揭祕：「要告訴大家我們是從台灣來的選手。」長期以來，中華隊只能以「中華台北」出戰，在國際賽場上升起的也是會旗，而非國旗，陳傑憲的慶祝手勢，道出許多國人心聲。

2018年，以台灣為名申請參加東京奧運公投案未能過關，原因是在國際處遇下，許多國人、選手擔心影響中華隊出賽；甚至今年12強賽，各界在爭論要叫台灣隊或中華隊，中華職棒聯盟會長、民進黨 立委蔡其昌喊話：「不管你喜歡中華隊或台灣隊，都是同一隊，棒球團結了這個國家。」

來自綠營的中職會長說出的一席話，原以為綠營能得到放下意識形態的啟示，未料前總統馬英九基金會邀請陸生來，僅因復旦大學女學生宋思瑤一句恭喜「中國台北」奪冠，讓綠營瞬間又成嗜血沙魚，不僅獨派團體、學生如影隨形抗議，綠委群起圍攻，陸委會還擬行政處分，宋思瑤一度因壓力過大而落淚。

若說陳傑憲喜極而泣的眼淚激發了國民自信心，宋思瑤的眼淚就是「綠色玻璃心」碎滿地、充滿自卑感的政客所逼出，明明中華民國是亞洲第一個民主共和國，標榜言論自由，理應海納百川，綠營卻想祭出文字獄，更讓前總統蔡英文所說「沒有人需要為自己的認同道歉」成天大笑話。

既然大部分國人都知道以「中華台北」征戰國際賽事有千萬不得已，兩岸所受教育不同，又怎能鋪天蓋地責怪陸生脫口而出的一句話？

馬英九基金會執行長蕭旭岑呼籲陸委會「高抬貴手」，但綠營卻食髓知味，民進黨議員劉耀仁質詢台北市長蔣萬安，連番逼問是否還要讓陸方來？甚至脫口說「拿出你曾祖父的魄力來」，讓蔣萬安怒回「那你要陸委會不要核准啊，民進黨要戒嚴 了嗎？要封殺言論自由了嗎？民進黨立法院黨團小編發文支持戒嚴要不要道歉？」

蔣萬安與議員的唇槍舌劍，點破民進黨已從衝破黨禁的在野黨，成為希望戒嚴、集權的執政黨，當年為爭取言論自由鋃鐺入獄的民主先烈，看到這些「後輩」幾近凌遲的霸凌20歲出頭的女大生，到底作何感想？

但綠營操作陸生團事件終究得到高聲量，甚至帛琉出訪的賴清德總統還補刀，聲稱如果涉及矮化台灣，台灣人民不會接受。雙城論壇17日在台北舉辦，預料大陸官員來，綠營仍會如法炮製，只是感嘆，民進黨政府執政超過八年，兩岸始終看不到融冰一天。