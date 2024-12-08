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陸邀台網紅統戰、藝人組黨參選2026？陸委會：積極偵辦

記者陳宥菘／台北即時報導
陸委會8日透過書面表示，倘配合中共對台統戰滲透，或受其利誘操控而籌組政黨、參與選舉，行為已經逾越法律紅線。對於涉及違法的情事，政府必將積極偵辦、依法處理。（圖／本報系資料照片）
陸委會8日透過書面表示，倘配合中共對台統戰滲透，或受其利誘操控而籌組政黨、參與選舉，行為已經逾越法律紅線。對於涉及違法的情事，政府必將積極偵辦、依法處理。（圖／本報系資料照片）

近日有YouTuber發布影片，講述中國大陸如何邀請台灣網紅進行統戰，還計畫要找藝人組黨，參選2026年大選。陸委會8日表示，倘配合中共對台統戰滲透，或受其利誘操控而籌組政黨、參與選舉，行為已經逾越法律紅線。對於涉及違法的情事，政府必將積極偵辦、依法處理。

陸委會8日透過書面表示，針對媒體報導，中共疑似與台灣特定網紅合作，要求渠等配合中共操作，拍攝、傳散詆譭台灣政府政策、誘拉國人赴陸發展，對台統戰滲透，甚至邀請藝人組黨、參選等情，政府都有掌握並持續密注相關情形。網紅及藝人已成為中共對台統戰滲透、遂行認知作戰重要一環，必須嚴肅看待。

陸委會指出，為防範境外敵對勢力滲透干預，近年政府已完成「國安五法」及反滲透法的修法工作。依國安法規定，任何人不得為外國、陸港澳、境外敵對勢力發起、資助、主持、操縱、指揮或發展組織。

陸委會續指，依反滲透法規定，任何人不得受境外敵對勢力指示、委託、資助，從事破壞社會秩序、傳播假訊息或干擾選舉等行為。此外，兩岸條例第33條之1規定，非經主管機關許可，不得與中共黨政軍從事任何形式之合作行為。

陸委會表示，憲法保障人民享有言論自由及參政權，但倘配合中共對台統戰滲透，或受其利誘操控而籌組政黨、參與選舉，這樣的行為已經逾越法律紅線。

陸委會強調，對於涉及違法的情事，政府必將積極偵辦、依法處理，以維護國家安全、社會安定及自由民主社會的正常運作。

YouTuber八炯6日發布「中國統戰紀錄片上集」影片，邀曾在大陸發展的歌手陳柏源，講述大陸如何收買、邀請台灣網紅進行統戰，公開與中共黨媒、大陸統戰部官員的對話內容。

此前，網紅波特王6月曾發文指，有台灣網紅受邀到大陸拍片進行文化統戰，歌手謝和弦也稱收過三次來自大陸廠商的合作邀約郵件，請他在臉書一字不改發表「構建新型兩岸關係」文章。藝人何以奇隨後發文宣稱，也曾收到中共邀請參與統戰計畫的來信，信中同時邀請加入之後將創立的「台灣擁和黨」，將由合作藝人擔任台灣擁和黨副主席，希望能參與2026年地方選舉。

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