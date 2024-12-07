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訪台旅客破700萬人 日客居冠 兩岸觀光仍未「春暖花開」

記者余弦妙／台北7日電
觀光署公布最新赴台觀光人次統計，已突破700萬人次大關，圖為到台北101觀光客。(記者余承翰／攝影)
觀光署公布最新赴台觀光人次統計，已突破700萬人次大關，圖為到台北101觀光客。(記者余承翰／攝影)

交通部訂年度千萬國際旅客訪台已確定破功，不過觀光署昨（6）日公布最新訪台觀光人次統計，已突破700萬人次大關，相較於去年同期約570萬人次訪台，有明顯增長，更超越去年全年的649萬人次。中華兩岸旅行協會理事長許晉睿表示，陸客沒來，達不到千萬是預料內。

日、港澳、南韓訪台旅客為前三名，且日本客訪台回溫達118萬人次，為客源市場冠軍；另外在美國市場方面，受惠於國籍航空今年開航及增班，訪台旅客已近60萬人次，成為第四大市場，超越疫情前水準。明年也將積極設置海外旅客服務推廣中心，目標鎖定西雅圖與雪梨。

而兩岸觀光目前看來難解套，「現況真的好慘！」許晉睿說，兩岸觀光春暖花開說了許久，盼明年有新年新氣象，「別春暖花不開」。

觀光署指出，根據統計，截至12月3日已超過700萬人次，明顯高於去年同期的人數，分析訪台觀光客的國家中，日本重回訪台客源市場冠軍寶座，約118萬人次，其次為港澳市場，約116萬人次，兩客源市場均已逾100萬人次規模，韓國市場也近90萬人次。

而在美國市場方面，受惠於國籍航空今年開航及增班，以及多次加強台灣旅遊恢復常態的安全宣傳與主題行銷，訪台旅客已近60萬人次，成為第四大市場，一舉超越疫前水準，表現亮眼。

觀光署說明，疫後各國搶攻國際觀光市場，台灣除日韓市場外，也拓展北美地區及新南向的市場，今年雖受限於國際航空運量及產能尚未恢復等多項因素衝擊，但美國訪台人次已突破疫前水準，顯示透過台灣觀光品牌3.0推出的行銷，搭配優惠或獎勵措施，以吸引國際旅客回流的作法已顯效果。

此外，觀光署在今年以海外布局設置旅客服務推廣中心為策略，已陸續成立印尼雅加達、印度孟買、法國巴黎、加拿大溫哥華等四處，預計年底再增設菲律賓馬尼拉的台灣觀光服務分處。

至於明年目標地區，2025年為持續提升美國及澳洲市場，將增設西雅圖及雪梨，以提升服務量能及觸角。

台北101觀光客。(記者余承翰／攝影)
台北101觀光客。(記者余承翰／攝影)

觀光 日本 西雅圖

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