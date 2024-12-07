難得當「讀稿機」…賴總統首度出訪謹言慎行 會媒體帶題庫

謹言慎行、避免意外，是賴清德總統（中）首度出訪並過境美國的最好寫照。（記者周佑政／攝影）

謹言慎行、避免意外，是賴清德 總統首度出訪並過境美國的最好寫照，除了讓美方安心，也避免中國大陸做文章。不過賴總統返台後，立刻要面對內外部挑戰，從川普 上台後的美中台關係，到內部朝野政黨嚴重對抗等，都是賴政府要解決的棘手問題。

賴總統此行未過境美國本土，政治敏感度相對較低，但出訪之際，大陸可能軍演的耳語如烏雲籠罩。賴清德總統過去面對媒體常是直球對決，但昨天與隨行採訪團茶敘時，帶著厚厚一疊「題庫」而來，回答提問也難得變成「讀稿機」，反映出賴總統對首度出訪的謹小慎微，不容言行有任何閃失。

兩岸關係與美台關係，是對外事務的重中之重。賴總統並未強硬回應中國可能的軍演，而是向陸方喊話「舉起拳頭不如張開雙手」，就是希望避免升高兩岸緊張局勢。但兩岸冰凍三尺非一日之寒，民進黨 政府與大陸的對抗方興未艾，長期下來受影響的還是黎民百姓。

川普將再度回鍋白宮，賴總統向美方傳達，台美共享「民主價值」、台灣會「善盡責任」的資訊，背後的用意與目的，就如賴總統所言「相信美國也會扮演應有的角色」。賴總統對美國新政府有「價值期待」，但川普是「利益導向」的領導人，讓未來台美關係與美中台三邊關係的不確定性增加。

台灣政局不穩，更是賴總統執政半年多來，始終無法解決的課題。賴總統引用中華隊在12強賽奪冠經驗，指出執政團隊團結、全力以赴，有需要檢討之處要迅速檢討改進，才有辦法贏得勝利。

不過，民進黨在國會面臨朝小野大的困境，但從國會改革釋憲、總預算攻防到大法官等人事提名，綠營都「硬著幹」，朝野失去互信，對抗愈來愈加劇，顯然與賴總統談冠軍球隊的經驗背道而馳。

賴清德作為「總教練」，面對不容樂觀的國際與內部情勢，要拿出何種「戰術」，帶領政府與民眾克服難關，考驗他與執政團隊的智慧。