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賴清德結束行程返台 陸31機艦擾台 美艦現身南海

記者李人岳、張文馨／綜合7日電
美第7艦隊表示，普瑞布爾號依據國際法在南沙群島附近的海域主張航行權和自由，中華民國國防部對此表示，軍方貫徹政府「主權在我、擱置爭議、和平互惠、共同開發」之南海政策，捍衛領海主權。圖為國防部大樓。（本報資料照片）
美第7艦隊表示，普瑞布爾號依據國際法在南沙群島附近的海域主張航行權和自由，中華民國國防部對此表示，軍方貫徹政府「主權在我、擱置爭議、和平互惠、共同開發」之南海政策，捍衛領海主權。圖為國防部大樓。（本報資料照片）

賴清德總統出訪南太友邦，昨天結束行程返抵台灣。國防部統計，從周四到周五清晨為止，發現16架次解放軍機、13艘解放軍艦及2艘公務船持續在台海周邊活動。其中7架次解放軍機曾跨越海峽中線及進入北部、西南和東部空域活動。軍方強調，國軍運用任務機、艦及岸置飛彈系統，嚴密監控及應處。

另一方面，美軍第7艦隊表示，勃克級飛彈驅逐艦普瑞布爾號（USS Preble）於當地時間6日在南沙群島處的南海海域活動，挑戰中國大陸、台灣和越南的無害通過（innocent passage）限制。

第7艦隊表示，普瑞布爾號依據國際法在南沙群島附近的海域主張航行權和自由，行動結束後，該艦退出過度聲索區，持續在南海行動；此次航行自由的行動，意在透過挑戰中台越的無害通過原則，來捍衛國際法所載、使用海域的自由與權利。

第7艦隊發布的聲明指出，中台越均聲明擁有南沙群島的主權，在外國軍艦「無害通過」其領海前，需要事先告知或取得許可；第7艦隊表示，這違反國際法，片面對無害通過施加要求授權或事先通知的限制，都是非法的。

國防部對此表示，軍方貫徹政府「主權在我、擱置爭議、和平互惠、共同開發」之南海政策，捍衛領海主權。

國防部指出，依據聯合國海洋法公約，對於外國船舶通過領海，沿海國有容忍義務，但沿海國亦可採取必要措施防止非無害通過。現今國際實踐多要求外國軍艦進入領海須事先知會沿海國。

國防部 解放軍 越南

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