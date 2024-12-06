賴清德過境關島首訪議會 總督官邸奏中華民國國歌

賴總統訪關島議會 賴清德總統（前右二）出訪過境關島，於當地時間5日參訪關島議會，高舉議長泰拉耶（前左二）贈送印有中華民國國旗的禮物。（中央社）

賴清德 總統出訪友邦過境關島，昨赴關島總督官邸與總督古蕾露早餐會，現場奏起美國與中華民國 國歌；賴總統隨後參訪議會，這是台灣元首第一次進入關島議會，議長泰拉耶呈贈友台決議文，賴總統表示，關島議會支持台灣的國際參與，要代表台灣人民表達最誠摯感謝。

賴總統昨早與古蕾露共度早餐致詞表示，台灣和關島的交流會愈來愈密切，上周華航開始逐漸恢復直航關島，美國聯合航空也已宣布明年4月將開航台北、關島航線，其他台籍航空也努力推動直航班機。此外，台灣跟關島在水產養殖、水耕農業、建築工程、替代能源各方面有合作空間。

賴總統提及，關島和台灣都位處印太第一島鏈（關島應為第二島鏈），共同面對極權主義威脅，「我們應該要更緊密地站在一起，為印太的和平穩定做出更多貢獻」。

賴總統過境關島，重頭戲之一是拜訪關島議會；該議會已連續4年通過決議支持台灣的國際參與。賴總統昨獲贈的決議文提及，「關島持續歡迎全球領袖蒞訪關島，賴總統來訪有助強化台灣與關島在文化、教育、經貿、觀光與公共衛生合作」。

結束關島過境行程後，賴總統飛抵此行最後一站帛琉。帛方由國務部長艾古斯接機，現場有近五十名僑胞歡迎。隨後，賴總統拜會帛琉總統惠恕仁進行雙邊會談，接著前往國會發表演說；帛琉國會演奏兩國國歌。

賴總統表示，今年是帛琉獨立30周年紀念，也是中華民國台灣和帛琉慶祝25周年邦誼。帛琉國會多年來支持台灣的國際參與，今年3月帛琉國會代表在「亞洲太平洋國會議員聯合會」支持台灣參加ＣＯＰ29。帛琉參議院啟動國會數位化轉型計畫，賴總統說，台灣會與帛琉攜手合作改善國會影音設備、資安防護，並且建置電子化投票系統。

賴總統今將出席帛琉政府聯合辦公大樓剪綵儀式，並視察「台帛海上救援聯合操演」，台灣雲林艦也將參與操演；隨後與媒體茶敘回應提問，下午則搭專機返台，結束7天6夜出訪行程。

賴清德總統與關島總督古蕾露早餐會時表示「關島和台灣都位處印太第一島鏈…」國民黨 立委李彥秀認為離譜至極，在台灣任何一個高中生都知道關島是第二島鏈，口誤事小，但見微知著，如果不是賴對島鏈地緣政治概念完全錯誤，就是外交單位連最基本的常識都極其缺乏；國民黨立委羅智強則說，國安團隊需要重組，連最基本談話文稿準備都出紕漏，讓總統在海外丟盡顏面，他並批評國安團隊最大功能就是在外國媒體不斷以匿名方式放話，建議賴注意團隊到底是愛他還是要害他。