「中國台北」風波將被查處 馬辦：我們還是民主國家嗎？

馬辦執行長蕭旭岑（中）說，陸生宋思瑤說中國台北是習慣用語，沒有說要統一或發表政治性言論，若陸委會用最重處罰，「我們還是一個民主國家嗎」？(記者許正宏／攝影)

馬英九 基金會邀陸生團來台，陸生受訪說出「中國台北」引發爭議，陸委會主委邱垂正表態將審查。陸委會副主委兼發言人梁文傑昨天表示，會邀集相關單位按行政程序查處，是否禁止主辦單位（馬英九基金會）6個月至5年內不得再邀請，等開完會後才能宣布。

梁文傑昨在陸委會例行記者會上表示，陸生團違反「大陸地區人民進入台灣地區許可辦法」第16條，辦法同時規定了進入台灣的大陸人士和邀請單位雙方義務。

他說，去年馬英九基金會也邀請陸生團，身分幾乎都是共青團、預備中共黨員或黨員，台方不會因此拒絕，台方希望兩岸交流不能發表傷害台灣地位的言論，「中國台北」說有強烈政治意涵，「把台灣矮化成中華人民共和國的一省」，造成社會紛擾就應該處理。

梁文傑表示，台方沒指責、針對個別學生，也許因為她從小教育，腦袋想的就是「中國台北」，但事發後有提醒和警告邀請單位，馬英九基金會沒有好好處理，發言還提油救火，讓事情愈鬧愈大，造成清大校園一邊揮國旗、一邊五星旗情況，激化社會對立當然要請邀請單位負責。

梁文傑也還原中山女高爭議始末。他說，去年陸生團只參訪大學，今年多了女高，因與大學體制不同，陸委會有詢問，得到馬英九基金會保證及校長同意後放行，但事情總難如人所料，中山女高家長會出面抗議。

媒體將美國歌手布魯諾9月來台開唱後發文感謝「中國台灣」與此次陸生案對比，梁文傑說，台方堅持中華民國 的存在，在兩岸交往中堅持基本原則，外國人怎麼說跟台灣地位沒有關係。

未來陸生團訪台是否成為絕響？樊振東、全紅嬋、潘展樂等大陸運動明星是否受限？梁文傑說，他們要來台灣比賽或參加正常體育活動，都很歡迎。

針對陸委會可能祭出行政處分。馬英九基金會執行長蕭旭岑表示，陸生宋思瑤是說習慣用語，沒有說要統一或發表政治性言論，若陸委會用最重處罰，「我們還是一個民主國家嗎」？

蕭旭岑說，宋思瑤為講出「中國台北」引發反應後壓力很大也很自責，他安慰說大部分台灣人並沒有覺得冒犯，而是看到她真心恭喜台灣棒球隊拿到世界冠軍，也給她看了些民眾反應，她流下淚來；宋思瑤是很好的女孩子，非常在乎說錯話，一個20歲女同學被鋪天蓋地霸凌，難道這是台灣要給大陸同學看到的嗎？

國民黨立委賴士葆、羅智強、徐巧芯今將與蕭旭岑在立法院舉行記者會，請民進黨 政府高抬貴手，不要對兩岸交流戒嚴。

蕭旭岑表示，民進黨立委王世堅反對陸委會祭出行政處分，王認為台灣是什麼名稱根本沒必要爭論，這才是正派的民進黨人，因為一個小女生講「中國台北」就封殺整個團，真的不是民主；王世堅言行讓陸生認為台灣還是有理性的人，「叫囂會給陸生好印象嗎」？蕭旭岑說，這次陸生訪台，師生互動成果超乎預期，學生間互動佳，彼此約定再會，這才是推動兩岸交流目的。賴政府阻絕兩岸交流，但交流可以化解不必要的敵意與誤會，他還請大陸同學回去說台灣有多美好，台灣人是善良好客的，並非都是綠營側翼。