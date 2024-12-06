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賴與美眾院議長強生通話 6日返台傳解放軍隨即圍台軍演

台灣新聞組／台北6日電
賴清德總統出訪過境關島，與美國聯邦眾院議長強生等國會議員通話或視訊。圖左為共和黨議員維克。(圖／總統府提供))
賴清德總統出訪過境關島，與美國聯邦眾院議長強生等國會議員通話或視訊。圖左為共和黨議員維克。(圖／總統府提供))

賴清德總統出訪過境關島，當地時間5日上午與美國聯邦眾院議長強生、民主黨領袖傑佛瑞斯等跨黨派議員通話。強生強調，台灣安全是美國印太戰略的核心，要致力透過年度的國防授權法案（NDAA），強化美國應對中國與協助台灣的防衛能力。

賴清德隨後飛抵本次出訪最後一站帛琉，台灣雲林艦也來到帛琉進行台帛海上救援操演，賴清德將與帛琉總統惠恕仁共同見證。賴清德今晚返台，國安人士表示，若中共周末舉行軍演，將是公然挑釁國際秩序。

國安人士指出，過去一周中共在台灣附近動作綿密，根據各種情報掌握，賴總統今天自友邦回台時，共軍很可能在今天或明天，將近期在台海周邊的軍事活動，稱為「聯合利劍—2024C」圍台軍演。

國安人士表示，北京近期的軍事侵擾舉措是要在第一島鏈畫下紅線，告訴川普新政府，第一島鏈內所有事情都要跟中國商量。而近期中俄在台灣與南海發動「聯合戰備警巡」，俄國也襲擾南韓、日本。近期軍事動作對中共來說都有助於牽制歐陸與美日，此時除與國際盟友各方高度聯繫，任何一方都應思考共同嚇阻。

國防部昨公布從周三到周四清晨為止，發現9架次中共軍機、7艘共艦及兩艘公務船持續在台海周邊活動。軍方強調，國軍運用任務機、艦及岸置飛彈系統，嚴密監控及應處。

總統府發言人郭雅慧表示，關島時間5日上午7時到8時40分，賴總統分別與強生和傑佛瑞斯通話，與參議院軍委會共和黨首席議員維克視訊會議。眾院兩黨領袖及參議員均傳達，美國國會跨黨派對協助台灣捍衛民主自由的強勁支持，期待共同深化台美關係，以及促進印太區域的和平、穩定及繁榮。

郭雅慧轉述，賴總統與強生、傑佛瑞斯通話時，感謝對方在國會領導推動許多友台議案，用行動感謝民主台灣的支持。強生與傑佛瑞斯則提及，今年4月國會兩黨合作通過的印太補充撥款法，對協助台灣與印太盟友維護區域和平穩定至為重要。

與維克視訊時，賴總統表示，維克將接任參議院軍委會主席，期盼持續支持、強化台美安全合作。他認同維克提及的透過實力追求和平的理念。台灣位於第一島鏈很關鍵的位置，對於維護區域和平穩定，責任很重大，「面對步步進逼的威脅，我們不會退卻」。

賴總統強調，「跟美國站在一起，持續強化防衛能力與經濟韌性」，希望美國持續提供協助，也期盼台美在國防創新領域開創合作。

維克回應說，要嚴重看待中國與台灣的安全威脅，樂見賴總統致力強化自我防衛能力跟防衛韌性，他承諾接任軍委會主席後，會持續推動提高美國國防預算與強化建軍，支持台灣安全。

國安人士研判中共可能在賴清德總統出訪結束返台後，宣布新一輪對台軍演。圖為共軍東部...
國安人士研判中共可能在賴清德總統出訪結束返台後，宣布新一輪對台軍演。圖為共軍東部戰區戰機去年四月時起飛參與對台軍演。（新華社）

賴清德 中共 眾院

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