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關島總督官邸奏中華民國國歌 學者：外交突破 華府應知情

台灣新聞組／台北6日電
賴清德總統出訪過境關島，當地時間5日上午赴關島總督官邸與總督古蕾露早餐會。賴總統在致詞時表示，台灣跟關島在水產養殖、水耕農業、建築工程、替代能源各方面有合作空間。(記者周佑政／攝影)
賴清德總統出訪過境關島，當地時間5日上午赴關島總督官邸與總督古蕾露早餐會。賴總統在致詞時表示，台灣跟關島在水產養殖、水耕農業、建築工程、替代能源各方面有合作空間。(記者周佑政／攝影)

賴清德總統首次出訪過境外交「零意外」，美方接待與通話層級延續過去慣例與默契，賴總統在過境期間，不斷凸顯台美關係友好，5日在關島總督官邸與總督古蕾露早餐會，關島總督官邸首次奏出中華民國國歌。學者認為，雖是官邸但仍有一定程度官方色彩，華府事先應知情，此種歡迎形式確是外交突破。

本報系聯合報報導，美方接待賴清德擔任總統後的首次過境延續過去慣例，由於AIT主席正在休育嬰假，改派執行理事藍鶯在夏威夷與關島登機歡迎；過境這兩地期間，賴總統分別與美國聯邦眾議院前院長裴洛西、美國聯邦眾議院議長強生等國會議員通話或視訊，這樣的「待遇」與前總統蔡英文時期沒有二致。

台北中國時報報導，成功大學政治系教授王宏仁表示，過往中華民國總統過境美國很少看到公開活動有演奏國歌、擺放國旗的情況，關島自主性可能較高，如此安排也是總督依自己行政裁量表達對賴清德的友善。王宏仁指出，官邸是比較沒有官方色彩的地方，已降低此事的敏感度，但由於活動內容有對外公開，仍展現一定程度的支持。他也說，此事華府不可能不知道，也是美國表達對台支持。

台大政治系專任副教授陳世民也認為，這種歡迎形式對台灣來說確是一種外交突破，官邸雖非辦公的地方，還是有一定程度官方色彩，或許總督認為在自己居住的地方想做什麼是她的自由。

賴清德 中華民國 華府

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