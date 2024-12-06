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獨家專訪／談大都會董陽孜書法展 馬唯中體悟策展三魅力

大陸網友說馬龍進盤絲洞 中山女高抗議 要馬辦正視

記者林佳彣、林麗玉／台北6日電
馬英九基金會邀請奧運桌球金牌選手馬龍（中）在內41名師生訪台，5日結束行程返回北京，馬龍向現場送機的粉絲道別。(記者黃仲明／攝影)
馬英九基金會邀請奧運桌球金牌選手馬龍（中）在內41名師生訪台，5日結束行程返回北京，馬龍向現場送機的粉絲道別。(記者黃仲明／攝影)

馬英九基金會邀陸生團參訪中山女高時，不少學生圍觀拍照，有大陸網友形容馬龍「唐僧進盤絲洞」；中山女高家長會前晚發聲明提4訴求，包括將對不當影射媒體採取法律行動；中山女高也抗議網路霸凌及物化女性等不當標籤，已請主辦單位正視並溝通。

台北市長蔣萬安昨強調支持中山女高和家長會，他認為台灣的高中生都夠成熟，也有自己的主見，「我們對自己要有信心」。

家長會聲明，近日陸生參訪活動引發爭議，深感憤慨且心疼孩子因媒體報導及網路留言攻擊受傷害。此次參訪由學校基於學術、體育及文化交流原則安排，全程未安排互動或公開宣傳，事後有學生影像流出，被部分大陸媒體偏頗使用並扭曲報導，嚴重損害學校與師生的形象，令人無法接受。

家長會提4點訴求，包括向馬英九基金會表達嚴正抗議，強調校園和學生不應被任何形式的政治操作利用；對引用學生影像做不當影射的媒體或社群，不惜採取法律行動捍衛學生權益；要求學校正式說明事件來龍去脈及處置方式，並輔導關懷學生；未來安排類似交流活動須更審慎評估，制定更嚴謹管控流程。

家長會並請社會大眾停止散播誇大及醜化學生的報導和言語攻擊，也盼師生與家長從事件中獲取經驗，以更周全的態度守護校園。

馬英九 馬龍

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