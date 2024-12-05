新聞評論／陸生要處分、藝人有空間 陸委會標準何在？

馬英九 基金會邀陸生團訪台交流，對岸女大生受訪時祝賀「中國台北」隊奪冠掀波，陸委會主委邱垂正說，有涉及矮化台灣的政治性言論與宣傳，將按既有機制進一步行政處分；所謂的處分是什麼？邱未明說，但如果女大生矮化台灣要處分，火星 人9月到高雄演唱發生「中國台灣」事件，陸委會當時卻說要給藝人空間，也未免差太多？

邱垂正4日受訪表示，這次陸生團到台灣，政府原希望能夠讓兩岸關係注入善意，針對涉及矮化台灣或發表與活動無關的政治性言論與宣傳，造成社會不安，陸委會深表遺憾，涉及違反大陸人士來台許可辦法以及馬英九基金會行前書面聲明的部分，陸委會將邀集相關主管機關處理。

陸委會依法當然可以祭出行政處分，但正值兩岸敵意螺旋升高之際，陸委會一旦祭出處分，卻是對兩岸僅存善意的致命一擊。兩岸關係嚴峻，交流不易，邱垂正口口聲聲說要為兩岸關係注入善意，自應審慎思考下一步。

至於綠委黃捷吵嚷，說要陸委會立即中止陸生訪團活動，還要求陸委會不能再放行馬英九基金會的邀訪，未來從事兩岸交流還要懲處，更是莫名其妙，真不知陸委會可以罰馬英九基金會什麼？兩岸交流本來就是陸委會的法定職掌，難道陸委會也要罰自己？

今年9月間火星人布魯諾到高雄開演唱會，創下單場入場5.5萬人的空前紀錄，演唱會結束後布魯諾在IG發文「謝謝台灣」並加上中華民國 的國旗，後來卻改文刪國旗，甚至在微博發文寫「謝謝中國台灣」，惹怒台灣網友；高雄市政府回應稱「大家都是地球人，謝謝火星人給大家一個美好的夜晚」，陸委會副主委梁文傑則呼籲「應該要給藝人一些自由的空間」。

火星人布魯諾是高雄市政府安排演出，發生「謝謝中國台灣」事件，也未見陸委會說要處分誰，要懲處誰，怎麼大陸女學生受訪說出「中國台北」，馬上就要面臨處分，綠委還要陸委會不再放行馬英九基金會邀訪，日後若再從事兩岸交流更要處罰？如果陸委會聽令綠委行事，不如關門算了。